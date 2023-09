Asana تكشف عن ميزات المنتج المتقدمة لتحسين الاتساق الاستراتيجي

في خطوة مصممة لتبسيط استراتيجيات الشركة، طرحت Asana وظائف منتج محسنة متجذرة في القدرات الفائقة لرسم العمل الخاص بها. تتضمن العروض الجديدة تحسينات على التقارير التنفيذية، وتوحيد الأهداف، وتنفيذ طريقة عرض جانت، والمزيد.

بفضل وظيفة إعداد التقارير التنفيذية المجددة، يمكن للمستخدمين الحصول بسرعة على لمحة شاملة عن مبادراتهم الإستراتيجية، بالإضافة إلى وضعهم الحالي. توضح هذه الميزة الجديدة مؤشرات الأداء الأساسية وتتضمن بيانات الميزانية والتكاليف والأطر الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الميزة بنظام مراجعة صحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI). تقدم هذه الأداة المهمة ملخصات فورية لتقدم المشروع وتحدد بدقة تلك المجالات المتخلفة. فهو يساعد في التحسين الفعال للموارد نحو تحقيق الأهداف المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد المستخدمين بالقدرة على تطبيع إجراءات تحديد الأهداف. يمكنهم تحديد فئات الأهداف المخصصة مثل النتائج الرئيسية أو الأهداف التي ترتبط بالمهام الأساسية وأتمتة هذه العملية باستخدام القوالب. ويترجم هذا إلى زيادة الدقة والاتساق في صياغة الأهداف، مما يعزز تنفيذ المهام.

تعد طريقة عرض جانت التي تم تقديمها حديثًا أداة مفيدة أخرى تتيح للمستخدمين التخطيط للمشاريع بشكل أكثر فعالية. يمكن للمستخدمين التأكد بصريًا من الجداول الزمنية والفترات والتبعيات للمهام وتحديد أي انحرافات عن الخطط المقترحة وإدارتها بسرعة مع مرور الوقت.

وأخيرًا، يتيح إطلاق وظيفة طرق العرض المحفوظة للفرق عرض المعلومات الأكثر صلة من خلال إنشاء طرق عرض مخصصة متعددة ضمن مشروع واحد. يتضمن ذلك خيارات مثل القائمة واللوحة والتقويم والمخطط الزمني وجانت.

وفي معرض حديثه عن هذه القدرات، قال ساكيت سريفاستافا، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في Asana، إن درجة فعالية الرؤى والقرارات التي يقودها الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل كبير على جودة البيانات التي يتم استخلاصها منها. لقد سعينا إلى تحقيق التآزر بين إمكانات الذكاء الاصطناعي ومخطط عمل Asana لإحداث ثورة في كيفية ربط القادة التشغيليين بين تنفيذ المشروع واستراتيجية العمل. من خلال تقديم ميزات Asana الإضافية لإعداد التقارير، والأتمتة المتطورة، والإدارة القوية للموارد جنبًا إلى جنب مع Asana Intelligence، اعتمدنا نهجًا يركز على المستخدم تجاه الذكاء الاصطناعي. وهذا يساعد المؤسسات على تحسين تأثيرها وتحقيق وظائف أكثر ذكاءً مما كان متاحًا من قبل .

