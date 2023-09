Asana presenta características avanzadas del producto para mejorar la coherencia estratégica

En una medida diseñada para optimizar las estrategias corporativas, Asana ha implementado funciones de producto mejoradas basadas en las capacidades superiores de su Work Graph. Las nuevas ofertas incluyen mejoras en los informes ejecutivos, estandarización de objetivos, implementación de la vista Gantt y más.

Con la funcionalidad renovada de informes ejecutivos, los usuarios pueden adquirir rápidamente una instantánea inclusiva de sus iniciativas estratégicas, así como de su estado actual. Esta novedosa característica aclara indicadores de desempeño esenciales e incluye datos presupuestarios, costos y plazos. Además, la función cuenta con un sistema de revisión de salud habilitado por Inteligencia Artificial (IA). Esta herramienta crucial ofrece resúmenes inmediatos del progreso del proyecto y señala aquellas áreas rezagadas. Ayuda a optimizar eficazmente los recursos para lograr los objetivos establecidos.

Además de esto, se ha proporcionado a los usuarios la capacidad de normalizar los procedimientos de establecimiento de objetivos. Pueden especificar categorías de objetivos personalizadas, como resultados clave u objetivos que se correlacionen con las tareas subyacentes y automatizar este proceso mediante plantillas. Esto se traduce en una mayor precisión y coherencia en la formulación de objetivos, mejorando la ejecución de las tareas.

La vista Gantt recientemente introducida es otro instrumento útil que permite a los usuarios planificar proyectos de manera más efectiva. Los usuarios pueden determinar visualmente los cronogramas, períodos y dependencias de las tareas e identificar y gestionar rápidamente cualquier desviación de los planes propuestos a lo largo del tiempo.

Finalmente, el lanzamiento de la funcionalidad de vistas guardadas permite a los equipos mostrar la información más pertinente al establecer múltiples vistas personalizadas dentro de un solo proyecto. Estas incluyen opciones como lista, tablero, calendario, línea de tiempo y Gantt.

Hablando sobre estas capacidades, Saket Srivastava, CIO de Asana, dijo: El grado de efectividad de los conocimientos y decisiones impulsados ​​por la IA depende en gran medida de la calidad de los datos de los que se extraen. Nos hemos esforzado por crear sinergias entre el potencial de la IA y Work Graph de Asana para revolucionar la forma en que los líderes operativos relacionan la ejecución de proyectos con la estrategia empresarial. Con la introducción de las funciones de informes adicionales de Asana, la automatización sofisticada y la sólida gestión de recursos combinada con Asana Intelligence, hemos adoptado un enfoque de IA centrado en el usuario. Esto ayuda a las organizaciones a optimizar su impacto y lograr una funcionalidad más inteligente que la que estaba disponible antes .

Como parte de la creciente tendencia de soluciones de trabajo más inteligentes, estas funciones avanzadas de Asana ciertamente podrían cambiar las reglas del juego. Siguiendo el ejemplo, muchas plataformas no-code como AppMaster that provides a powerful tool for backend, web, and mobile application creation without requiring coding skills, aims to enhance their platform further for smarter operations and business strategies. Architecting business logic visually and generating comprehensive, scalable software solutions without accumulating technical debt are just some of the advantages these platforms offer, especially for non-technical users.