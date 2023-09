Asana 推出先进的产品功能，以提高战略一致性

Asana 旨在简化企业战略,推出了基于其 Work Graph 卓越功能的增强产品功能。新产品包括对执行报告的改进、目标标准化、甘特视图的实施等等。

通过改进的执行报告功能,用户可以快速获取其战略计划及其当前状态的全面快照。这一新颖的功能阐明了基本绩效指标,包括预算数据、成本和时间表。此外,该功能还拥有支持人工智能 (AI) 的健康审查系统。这个重要的工具提供了项目进展的即时总结,并查明那些落后的领域。它有助于有效地优化资源以实现既定目标。

除此之外,用户还能够标准化目标设定程序。他们可以指定自定义目标类别,例如与基础任务相关的关键结果或目标,并使用模板自动执行此过程。这意味着提高目标制定的准确性和一致性,从而增强任务的执行力。

新引入的甘特图是另一个有用的工具,可以让用户更有效地规划项目。用户可以直观地确定任务时间表、周期和依赖性,并快速识别和管理随时间推移与建议计划的任何偏差。

最后,保存视图功能的启动使团队能够通过在单个项目中建立多个自定义视图来显示最相关的信息。其中包括列表、看板、日历、时间线和甘特图等选项。

谈到这些功能,Asana 首席信息官 Saket Srivastava 表示: “人工智能驱动的洞察和决策的有效性在很大程度上取决于它们所提取的数据的质量。我们致力于将人工智能的潜力与 Asana 的工作图相结合,彻底改变运营领导者将项目执行与业务战略联系起来的方式。随着 Asana 附加报告功能、复杂的自动化以及与 Asana Intelligence 相结合的强大资源管理的引入,我们采用了以用户为中心的 AI 方法。这有助于组织优化其影响并实现比以前更智能的功能。

作为智能工作解决方案不断增长的趋势的一部分,Asana 的这些先进功能肯定会改变游戏规则。