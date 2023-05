Appy Pie, ünlü no-code uygulama geliştirme platformuna önemli iyileştirmeler getiren en son sürümü olan App Builder 3.0'ı tanıttı. Güncellenmiş sürüm, yenilenmiş bir kullanıcı arabirimi (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) dahil olmak üzere çok sayıda geliştirmenin yanı sıra değerli yeni özellikler ve araçlarla birlikte gelir. Lansmanı kutlamak için Appy Pie, kasada HAPPY40 kupon kodu kullanılarak erişilebilen tüm yeni uygulama aboneliklerinde %40 indirim sunuyor.

Platformun evrimi, tüm özellikleri, araçları ve seçenekleri tek bir ekranda birleştirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Dikkate değer bir ekleme, uygulamada yapılan her değişikliği veya güncellemeyi otomatik olarak kaydeden otomatik kaydetme işlevidir. Sonuç olarak, kullanıcılar çalışmalarını manuel olarak kaydetmeden platformdan ayrılırlarsa artık veri kaybı konusunda endişelenmek zorunda değiller. Kullanıcılar, 'Yayınla'yı tıklayarak uygulamalarında gerçek zamanlı güncellemeleri anında görüntüleyebilir. Ek olarak, platform artık uygulamanın birden çok sürümünü farklı zaman damgalarında kaydederek kullanıcıların belirli bir özelliğin en son ne zaman yayınlandığını izlemesine olanak tanıyor.

Appy Pie'nin Kurucusu ve CEO'su Abhinav Girdhar, yeni lansman hakkında şunları söyledi: "Belirli özellikleri, farklı abonelik planlarını veya planın başka herhangi bir yönünü yönetmek isteyip istemediğinizi, hepsini uygulama düzenleyiciden yapabilirsiniz." Bu, kullanıcıların uygulamanın ana sayfasından ayrılmadan veya arka uca erişmeden yeni özellikler eklemesine, mevcut olanları düzenlemesine veya uygulama bileşenlerini yönetmesine olanak tanır.

Appy Pie'nin en popüler özelliklerinden biri olan Klasörler de güncellendi. Kullanıcılar artık uygulama verilerinin ve özelliklerinin daha iyi düzenlenmesine olanak tanıyan iç içe klasörler oluşturabilir. Ek olarak, güncelleme, uygulama sahiplerine tek bir merkezi konumdan iş web siteleri, uygulamaları, alanları ve GWS'leri üzerinde kontrol ile tüm operasyonlarına genel bir bakış sağlamak üzere tasarlanmış bir işletme panosu sunar.

Müşteriler, yeni uygulama aboneliklerinde %40 indirimden yararlanmak için Appy Pie'yi ziyaret edebilir, yeni bir uygulama planına kaydolabilir ve kasada HAPPY40 kupon kodunu girebilir.

Appy Pie LLP'nin ticari markası olan Appy Pie, her büyüklükteki işletmenin herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış no-code bir geliştirme platformu sunar. Appy Pie'nin App Maker'ı, benzersiz özellikleri, kullanım kolaylığı ve satın alınabilirliği nedeniyle G2'den dünya çapında en yüksek puan alan uygulama oluşturuculardan biri olarak övgüler aldı. Ayrıca, Capterra tarafından pazardaki en kapsamlı no-code uygulama geliştirme yazılımlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Appy Pie'nin her şey dahil paketi, uygulama oluşturucu, web sitesi oluşturucu, iş akışı otomasyonu, grafik tasarım yazılımı, sohbet robotu oluşturucu, yardım masası yazılımı ve canlı sohbet yazılımı gibi sektördeki en iyi no-code araçlardan bazılarını içerir. Benzer şekilde, appmaster .io> AppMaster.io kullanıcıların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir no-code araçtır. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.