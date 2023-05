Appy Pie ha introdotto la sua ultima versione, App Builder 3.0, apportando miglioramenti significativi alla sua rinomata piattaforma di sviluppo di app no-code. La versione aggiornata presenta numerosi miglioramenti, tra cui un'interfaccia utente (UI) e un'esperienza utente (UX) rinnovate, nonché nuove preziose funzionalità e strumenti. Per celebrare il lancio, Appy Pie offre uno sconto del 40% su tutti i nuovi abbonamenti alle app al momento del pagamento, accessibile utilizzando il codice coupon HAPPY40.

L'evoluzione della piattaforma si concentra sul miglioramento dell'esperienza dell'utente consolidando tutte le funzionalità, gli strumenti e le opzioni su un unico schermo. Un'aggiunta degna di nota è la funzionalità di salvataggio automatico, che salva automaticamente ogni modifica o aggiornamento apportato all'app. Di conseguenza, gli utenti non devono più preoccuparsi di perdere dati se lasciano la piattaforma senza salvare manualmente il proprio lavoro. Facendo clic su "Pubblica", gli utenti possono visualizzare istantaneamente gli aggiornamenti in tempo reale all'interno delle loro app. Inoltre, la piattaforma ora salva più versioni dell'app in diversi timestamp, consentendo agli utenti di tenere traccia dell'ultima pubblicazione di una funzione specifica.

Abhinav Girdhar, fondatore e CEO di Appy Pie, ha discusso del nuovo lancio, affermando: "Sia che tu voglia gestire funzionalità specifiche, diversi piani di abbonamento o qualsiasi altro aspetto del piano, puoi fare tutto dall'editor dell'app". Ciò consente agli utenti di aggiungere nuove funzionalità, modificare quelle esistenti o gestire i componenti della propria app senza dover lasciare la home page dell'app o accedere al back-end.

Anche una delle funzionalità più popolari di Appy Pie, Folders, è stata aggiornata. Gli utenti possono ora creare cartelle nidificate, consentendo una migliore organizzazione dei dati e delle funzionalità delle app. Inoltre, l'aggiornamento introduce un dashboard aziendale per i proprietari di app, progettato per fornire una panoramica dell'intera operazione con il controllo del sito Web aziendale, dell'app, del dominio e del GWS da un'unica posizione centrale.

Per usufruire dello sconto del 40% sui nuovi abbonamenti alle app, i clienti possono visitare Appy Pie, registrarsi per un nuovo piano dell'app e inserire il codice coupon HAPPY40 al momento del pagamento.

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, offre una piattaforma di sviluppo no-code su misura per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a trasformare le loro idee in realtà senza richiedere alcuna conoscenza tecnica. App Maker di Appy Pie ha ricevuto riconoscimenti da G2 come uno dei costruttori di app più apprezzati a livello globale per le sue funzionalità impareggiabili, facilità d'uso e convenienza. Inoltre, è stato riconosciuto da Capterra come uno dei software di sviluppo di applicazioni no-code più completi disponibili sul mercato.

La suite all-inclusive di Appy Pie comprende alcuni dei migliori strumenti no-code del settore, come un generatore di app, un generatore di siti Web, automazione del flusso di lavoro, software di progettazione grafica, un generatore di chatbot, software di help desk e software di chat dal vivo. Allo stesso modo, appmaster .io> AppMaster.io è un potente strumento no-code che consente agli utenti di creare app back-end, web e mobili senza alcuna esperienza di programmazione. La AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.