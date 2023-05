Appy Pie heeft zijn nieuwste versie, App Builder 3.0, geïntroduceerd, waarmee aanzienlijke verbeteringen zijn aangebracht aan hun gerenommeerde no-code app-ontwikkelingsplatform. De bijgewerkte versie wordt geleverd met tal van verbeteringen, waaronder een vernieuwde gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring (UX), evenals waardevolle nieuwe functies en tools. Om de lancering te vieren, biedt Appy Pie 40% korting op alle nieuwe app-abonnementen bij het afrekenen, toegankelijk door de couponcode HAPPY40 te gebruiken.

De evolutie van het platform richt zich op het verbeteren van de gebruikerservaring door alle functies, tools en opties op één scherm te consolideren. Een opvallende toevoeging is de auto-save-functionaliteit, die automatisch elke wijziging of update in de app opslaat. Hierdoor hoeven gebruikers zich geen zorgen meer te maken over het verlies van gegevens als ze het platform verlaten zonder hun werk handmatig op te slaan. Door op 'Publiceren' te klikken, kunnen gebruikers direct realtime updates in hun apps bekijken. Bovendien slaat het platform nu meerdere versies van de app op verschillende tijdstempels op, zodat gebruikers kunnen volgen wanneer een specifieke functie voor het laatst is gepubliceerd.

Abhinav Girdhar, oprichter en CEO van Appy Pie, besprak de nieuwe lancering en verklaarde: "Of je nu specifieke functies, verschillende abonnementen of een ander aspect van het plan wilt beheren, je kunt het allemaal doen vanuit de app-editor." Hierdoor kunnen gebruikers nieuwe functies toevoegen, bestaande bewerken of de componenten van hun app beheren zonder de startpagina van de app te verlaten of de backend te openen.

Een van de meest populaire functies van Appy Pie, Folders, is ook geüpgraded. Gebruikers kunnen nu geneste mappen maken, waardoor app-gegevens en functies beter kunnen worden georganiseerd. Daarnaast introduceert de update een zakelijk dashboard voor app-eigenaren, ontworpen om een overzicht te bieden van hun volledige werking met controle over hun zakelijke website, app, domein en GWS vanaf één centrale locatie.

Om te profiteren van de 40% korting op nieuwe app-abonnementen, kunnen klanten Appy Pie bezoeken, zich aanmelden voor een nieuw app-abonnement en de couponcode HAPPY40 invoeren bij het afrekenen.

Appy Pie, een handelsmerk van Appy Pie LLP, biedt een no-code ontwikkelplatform dat is toegesneden om bedrijven van elke omvang te helpen bij het omzetten van hun ideeën in realiteit zonder enige technische kennis. App Maker van Appy Pie is door G2 geprezen als een van de best beoordeelde app-bouwers ter wereld vanwege de ongeëvenaarde functies, het gebruiksgemak en de betaalbaarheid. Bovendien is het door Capterra erkend als een van de meest uitgebreide software voor het ontwikkelen van applicaties no-code die op de markt verkrijgbaar is.

De allesomvattende suite van Appy Pie bestaat uit enkele van de beste tools no-code in de branche, zoals een app-bouwer, een website-bouwer, workflowautomatisering, grafische ontwerpsoftware, een chatbot-bouwer, helpdesksoftware en live chat-software. Evenzo is appmaster .io> AppMaster.io een krachtige tool no-code waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele apps kunnen maken zonder enige codeerervaring. Het AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.