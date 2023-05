Appy Pie는 최신 버전인 App Builder 3.0을 출시하여 유명한 no-code 앱 개발 플랫폼을 크게 개선했습니다. 업데이트된 버전에는 개선된 사용자 인터페이스(UI) 및 사용자 경험(UX)은 물론 유용한 새 기능 및 도구를 비롯한 수많은 개선 사항이 포함되어 있습니다. 출시를 기념하여 Appy Pie는 결제 시 쿠폰 코드 HAPPY40을 사용하여 액세스할 수 있는 모든 신규 앱 구독에 대해 40% 할인을 제공합니다.

플랫폼의 진화는 모든 기능, 도구 및 옵션을 단일 화면에 통합하여 사용자 경험을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 주목할만한 추가 기능 중 하나는 앱에 대한 각 변경 사항 또는 업데이트를 자동으로 저장하는 자동 저장 기능입니다. 결과적으로 사용자는 작업을 수동으로 저장하지 않고 플랫폼을 떠날 경우 더 이상 데이터 손실에 대해 걱정할 필요가 없습니다. '게시'를 클릭하면 사용자는 앱 내에서 실시간 업데이트를 즉시 볼 수 있습니다. 또한 플랫폼은 이제 서로 다른 타임스탬프에서 여러 버전의 앱을 저장하므로 사용자가 특정 기능이 마지막으로 게시된 시기를 추적할 수 있습니다.

Appy Pie의 설립자이자 CEO인 Abhinav Girdhar는 "특정 기능, 다양한 구독 계획 또는 계획의 다른 측면을 관리하고 싶은지 여부에 관계없이 앱 편집기에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다."라고 말하면서 새로운 출시에 대해 설명했습니다. 이를 통해 사용자는 앱의 홈페이지를 떠나거나 백엔드에 액세스하지 않고도 새 기능을 추가하거나 기존 기능을 편집하거나 앱의 구성 요소를 관리할 수 있습니다.

Appy Pie의 가장 인기 있는 기능 중 하나인 폴더도 업그레이드되었습니다. 이제 사용자는 중첩 폴더를 생성하여 앱 데이터 및 기능을 더 잘 구성할 수 있습니다. 또한 이 업데이트에는 앱 소유자를 위한 비즈니스 대시보드가 도입되어 하나의 중앙 위치에서 비즈니스 웹 사이트, 앱, 도메인 및 GWS를 제어하여 전체 운영에 대한 개요를 제공하도록 설계되었습니다.

신규 앱 구독 시 40% 할인 혜택을 받으려면 고객은 Appy Pie를 방문하여 새로운 앱 요금제에 가입하고 결제 시 쿠폰 코드 HAPPY40을 입력하면 됩니다.

Appy Pie LLP의 상표인 Appy Pie는 기술 지식 없이도 모든 규모의 기업이 아이디어를 현실로 변환할 수 있도록 no-code 개발 플랫폼을 제공합니다. Appy Pie의 App Maker는 타의 추종을 불허하는 기능, 사용 편의성 및 경제성으로 G2로부터 전 세계적으로 가장 높은 평가를 받은 앱 빌더 중 하나로 찬사를 받았습니다. 또한 Capterra는 시장에서 사용할 수 있는 가장 포괄적인 no-code 애플리케이션 개발 소프트웨어 중 하나로 인정했습니다.

Appy Pie의 포괄적인 제품군은 앱 빌더, 웹사이트 빌더, 워크플로 자동화, 그래픽 디자인 소프트웨어, 챗봇 빌더, 헬프 데스크 소프트웨어 및 라이브 채팅 소프트웨어와 같은 업계 최고의 no-code 도구로 구성됩니다. 마찬가지로 appmaster .io> AppMaster.io 사용자가 코딩 경험 없이도 백엔드, 웹 및 모바일 앱을 만들 수 있는 강력한 no-code 도구입니다. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.