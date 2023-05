Appy Pie đã giới thiệu phiên bản mới nhất, App Builder 3.0, mang đến những cải tiến đáng kể cho nền tảng phát triển ứng dụng no-code nổi tiếng của họ. Phiên bản cập nhật đi kèm với nhiều cải tiến, bao gồm giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) được cải tiến, cũng như các tính năng và công cụ mới có giá trị. Nhân dịp ra mắt, Appy Pie sẽ giảm giá 40% cho tất cả các đăng ký ứng dụng mới khi thanh toán, có thể truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá HAPPY40.

Sự phát triển của nền tảng tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách hợp nhất tất cả các tính năng, công cụ và tùy chọn vào một màn hình duy nhất. Một bổ sung đáng chú ý là chức năng tự động lưu, tự động lưu từng thay đổi hoặc cập nhật được thực hiện cho ứng dụng. Do đó, người dùng không còn phải lo lắng về việc mất dữ liệu nếu họ rời khỏi nền tảng mà không lưu công việc của họ theo cách thủ công. Bằng cách nhấp vào 'Xuất bản', người dùng có thể xem ngay các cập nhật theo thời gian thực trong ứng dụng của họ. Ngoài ra, nền tảng hiện lưu nhiều phiên bản của ứng dụng ở các dấu thời gian khác nhau, cho phép người dùng theo dõi thời điểm một tính năng cụ thể được xuất bản lần cuối.

Abhinav Girdhar, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Appy Pie, đã thảo luận về lần ra mắt mới, nói rõ: "Cho dù bạn muốn quản lý các tính năng cụ thể, các gói đăng ký khác nhau hay bất kỳ khía cạnh nào khác của gói, bạn đều có thể thực hiện tất cả từ trình chỉnh sửa ứng dụng." Điều này cho phép người dùng thêm các tính năng mới, chỉnh sửa các tính năng hiện có hoặc quản lý các thành phần của ứng dụng mà không cần phải rời khỏi trang chủ của ứng dụng hoặc truy cập phần phụ trợ.

Một trong những tính năng phổ biến nhất của Appy Pie, Thư mục, cũng đã được nâng cấp. Giờ đây, người dùng có thể tạo các thư mục lồng nhau, cho phép tổ chức tốt hơn các tính năng và dữ liệu của ứng dụng. Ngoài ra, bản cập nhật giới thiệu trang tổng quan doanh nghiệp dành cho chủ sở hữu ứng dụng, được thiết kế để cung cấp tổng quan về toàn bộ hoạt động của họ với quyền kiểm soát trang web, ứng dụng, miền và GWS doanh nghiệp của họ từ một vị trí trung tâm.

Để tận dụng chiết khấu 40% khi đăng ký ứng dụng mới, khách hàng có thể truy cập Appy Pie, đăng ký gói ứng dụng mới và nhập mã phiếu giảm giá HAPPY40 khi thanh toán.

Appy Pie, nhãn hiệu của Appy Pie LLP, cung cấp một nền tảng phát triển no-code được điều chỉnh để giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô biến ý tưởng của họ thành hiện thực mà không yêu cầu bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào. Trình tạo ứng dụng của Appy Pie đã nhận được lời khen ngợi từ G2 là một trong những trình tạo ứng dụng được xếp hạng cao nhất trên toàn cầu nhờ các tính năng chưa từng có, tính dễ sử dụng và khả năng chi trả. Ngoài ra, nó đã được Capterra công nhận là một trong những phần mềm phát triển ứng dụng no-code toàn diện nhất hiện có trên thị trường.

Bộ phần mềm trọn gói của Appy Pie bao gồm một số công cụ no-code tốt nhất trong ngành, chẳng hạn như trình tạo ứng dụng, trình tạo trang web, tự động hóa quy trình làm việc, phần mềm thiết kế đồ họa, trình tạo chatbot, phần mềm trợ giúp và phần mềm trò chuyện trực tiếp. Tương tự, appmaster .io> AppMaster.io là một công cụ no-code mạnh mẽ cho phép người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động mà không cần bất kỳ kinh nghiệm viết mã nào. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.