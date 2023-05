ऐपी पाई ने अपने प्रसिद्ध no-code ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण सुधार लाते हुए अपना नवीनतम संस्करण, ऐप बिल्डर 3.0 पेश किया है। अद्यतन संस्करण कई उन्नतियों के साथ आता है, जिसमें एक नया उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (UI) और उपयोगकर्ता अनुभव (UX), साथ ही मूल्यवान नई सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं। लॉन्च के जश्न में, ऐपी पाई चेकआउट के समय सभी नए ऐप सब्सक्रिप्शन पर 40% की छूट की पेशकश कर रहा है, जिसे कूपन कोड HAPPY40 का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

प्लेटफ़ॉर्म का विकास एक ही स्क्रीन पर सभी सुविधाओं, टूल और विकल्पों को समेकित करके उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने पर केंद्रित है। एक उल्लेखनीय जोड़ ऑटो-सेव कार्यक्षमता है, जो ऐप में किए गए प्रत्येक परिवर्तन या अपडेट को स्वचालित रूप से सहेजता है। नतीजतन, उपयोगकर्ताओं को अब डेटा खोने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर वे अपने काम को मैन्युअल रूप से सहेजे बिना प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। 'प्रकाशित करें' पर क्लिक करके, उपयोगकर्ता तुरंत अपने ऐप्स के भीतर रीयल-टाइम अपडेट देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म अब ऐप के कई संस्करणों को अलग-अलग टाइमस्टैम्प पर सहेजता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी विशिष्ट सुविधा के अंतिम बार प्रकाशित होने पर नज़र रख सकते हैं।

ऐपी पाई के संस्थापक और सीईओ अभिनव गिरधर ने नए लॉन्च पर चर्चा करते हुए कहा, "चाहे आप विशिष्ट सुविधाओं, विभिन्न सदस्यता योजनाओं, या योजना के किसी अन्य पहलू का प्रबंधन करना चाहते हैं, आप यह सब ऐप संपादक से कर सकते हैं।" यह उपयोगकर्ताओं को ऐप के होमपेज को छोड़े बिना या बैकएंड तक पहुंच बनाए बिना नई सुविधाओं को जोड़ने, मौजूदा सुविधाओं को संपादित करने या अपने ऐप के घटकों को प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

Appy Pie की सबसे लोकप्रिय विशेषताओं में से एक, Folders को भी अपग्रेड किया गया है। उपयोगकर्ता अब नेस्टेड फोल्डर बना सकते हैं, जिससे ऐप डेटा और सुविधाओं का बेहतर आयोजन हो सके। इसके अतिरिक्त, अपडेट ऐप स्वामियों के लिए एक व्यवसाय डैशबोर्ड पेश करता है, जिसे एक केंद्रीय स्थान से उनकी व्यावसायिक वेबसाइट, ऐप, डोमेन और GWS पर नियंत्रण के साथ उनके संपूर्ण संचालन का अवलोकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नए ऐप सब्सक्रिप्शन पर 40% छूट का लाभ लेने के लिए ग्राहक ऐपी पाई पर जा सकते हैं, नए ऐप प्लान के लिए साइन अप कर सकते हैं और चेकआउट के समय कूपन कोड HAPPY40 दर्ज कर सकते हैं।

Appy Pie, Appy Pie LLP का एक ट्रेडमार्क है, जो किसी भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता के बिना अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में सभी आकारों के व्यवसायों की सहायता के लिए एक no-code विकास मंच प्रदान करता है। Appy Pie के ऐप मेकर को अपनी बेजोड़ विशेषताओं, उपयोग में आसानी और सामर्थ्य के लिए G2 से विश्व स्तर पर उच्चतम रेटेड ऐप बिल्डरों में से एक के रूप में प्रशंसा मिली है। इसके अतिरिक्त, इसे Capterra द्वारा बाजार में उपलब्ध सबसे व्यापक no-code एप्लिकेशन डेवलपमेंट सॉफ़्टवेयर में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है।

Appy Pie के सर्व-समावेशी सुइट में उद्योग के कुछ बेहतरीन no-code टूल शामिल हैं, जैसे ऐप बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर, वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर, चैटबॉट बिल्डर, हेल्प डेस्क सॉफ़्टवेयर और लाइव चैट सॉफ़्टवेयर। इसी तरह, appmaster .io> AppMaster.io एक शक्तिशाली no-code टूल है जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी कोडिंग अनुभव के बैकएंड, वेब और मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाता है। AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.