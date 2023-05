Appy Pie telah memperkenalkan versi terbarunya, App Builder 3.0, membawa peningkatan signifikan pada platform pengembangan aplikasi no-code mereka yang terkenal. Versi yang diperbarui hadir dengan banyak kemajuan, termasuk antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang diperbarui, serta fitur dan alat baru yang berharga. Untuk merayakan peluncurannya, Appy Pie menawarkan diskon 40% untuk semua langganan aplikasi baru saat checkout, dapat diakses dengan menggunakan kode kupon HAPPY40.

Evolusi platform berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dengan menggabungkan semua fitur, alat, dan opsi ke satu layar. Satu tambahan penting adalah fungsi penyimpanan otomatis, yang secara otomatis menyimpan setiap perubahan atau pembaruan yang dilakukan pada aplikasi. Hasilnya, pengguna tidak perlu lagi khawatir kehilangan data jika meninggalkan platform tanpa menyimpan pekerjaan mereka secara manual. Dengan mengeklik 'Publikasikan', pengguna dapat langsung melihat pembaruan waktu nyata dalam aplikasi mereka. Selain itu, platform sekarang menyimpan beberapa versi aplikasi pada stempel waktu yang berbeda, memungkinkan pengguna untuk melacak kapan fitur tertentu terakhir dipublikasikan.

Abhinav Girdhar, Pendiri dan CEO Appy Pie, membahas peluncuran baru tersebut, menyatakan, "Apakah Anda ingin mengelola fitur tertentu, paket berlangganan yang berbeda, atau aspek lain dari paket tersebut, Anda dapat melakukan semuanya dari editor aplikasi." Hal ini memungkinkan pengguna menambahkan fitur baru, mengedit yang sudah ada, atau mengelola komponen aplikasi mereka tanpa harus meninggalkan beranda aplikasi atau mengakses backend.

Salah satu fitur paling populer Appy Pie, Folder, juga telah ditingkatkan. Pengguna sekarang dapat membuat folder bersarang, memungkinkan pengaturan data dan fitur aplikasi yang lebih baik. Selain itu, pembaruan tersebut memperkenalkan dasbor bisnis untuk pemilik aplikasi, yang dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang seluruh operasi mereka dengan kontrol atas situs web bisnis, aplikasi, domain, dan GWS dari satu lokasi pusat.

Untuk memanfaatkan diskon 40% untuk langganan aplikasi baru, pelanggan dapat mengunjungi Appy Pie, mendaftar paket aplikasi baru, dan memasukkan kode kupon HAPPY40 saat checkout.

Appy Pie, merek dagang dari Appy Pie LLP, menawarkan platform pengembangan no-code yang disesuaikan untuk membantu bisnis dari semua ukuran dalam mengubah ide mereka menjadi kenyataan tanpa memerlukan pengetahuan teknis apa pun. App Maker Appy Pie telah menerima penghargaan dari G2 sebagai salah satu pembuat aplikasi berperingkat tertinggi secara global untuk fiturnya yang tak tertandingi, kemudahan penggunaan, dan keterjangkauan. Selain itu, telah diakui oleh Capterra sebagai salah satu perangkat lunak pengembangan aplikasi no-code terlengkap yang tersedia di pasar.

Suite all-inclusive Appy Pie terdiri dari beberapa alat no-code terbaik di industri, seperti pembuat aplikasi, pembuat situs web, otomatisasi alur kerja, perangkat lunak desain grafis, pembuat chatbot, perangkat lunak meja bantuan, dan perangkat lunak obrolan langsung. Demikian pula, appmaster .io> AppMaster.io adalah alat no-code yang ampuh yang memungkinkan pengguna membuat backend, web, dan aplikasi seluler tanpa pengalaman pengkodean apa pun. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.