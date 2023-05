Appy Pie wprowadziło swoją najnowszą wersję, App Builder 3.0, wprowadzając znaczące ulepszenia do swojej renomowanej platformy do tworzenia aplikacji no-code. Zaktualizowana wersja zawiera liczne ulepszenia, w tym odnowiony interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie użytkownika (UX), a także cenne nowe funkcje i narzędzia. Aby uczcić premierę, Appy Pie oferuje 40% zniżki na wszystkie nowe subskrypcje aplikacji przy kasie, dostępne za pomocą kodu kuponu HAPPY40.

Ewolucja platformy koncentruje się na poprawie doświadczenia użytkownika poprzez konsolidację wszystkich funkcji, narzędzi i opcji na jednym ekranie. Godnym uwagi dodatkiem jest funkcja automatycznego zapisywania, która automatycznie zapisuje każdą zmianę lub aktualizację dokonaną w aplikacji. Dzięki temu użytkownicy nie muszą już martwić się o utratę danych, jeśli opuszczą platformę bez ręcznego zapisania swojej pracy. Klikając „Opublikuj”, użytkownicy mogą natychmiast przeglądać aktualizacje w swoich aplikacjach w czasie rzeczywistym. Ponadto platforma zapisuje teraz wiele wersji aplikacji z różnymi sygnaturami czasowymi, umożliwiając użytkownikom śledzenie daty ostatniej publikacji określonej funkcji.

Abhinav Girdhar, założyciel i dyrektor generalny Appy Pie, omówił nową premierę, stwierdzając: „Niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać określonymi funkcjami, różnymi planami subskrypcji, czy jakimkolwiek innym aspektem planu, możesz to wszystko zrobić z poziomu edytora aplikacji”. Dzięki temu użytkownicy mogą dodawać nowe funkcje, edytować istniejące lub zarządzać komponentami aplikacji bez konieczności opuszczania strony głównej aplikacji lub uzyskiwania dostępu do zaplecza.

Jedna z najpopularniejszych funkcji Appy Pie, Foldery, również została ulepszona. Użytkownicy mogą teraz tworzyć zagnieżdżone foldery, co pozwala na lepszą organizację danych i funkcji aplikacji. Ponadto aktualizacja wprowadza biznesowy pulpit nawigacyjny dla właścicieli aplikacji, który zapewnia przegląd całej ich działalności z kontrolą nad witryną biznesową, aplikacją, domeną i GWS z jednej centralnej lokalizacji.

Aby skorzystać z 40% zniżki na nowe subskrypcje aplikacji, klienci mogą odwiedzić Appy Pie, zarejestrować się w celu uzyskania nowego planu aplikacji i wprowadzić kod kuponu HAPPY40 przy kasie.

Appy Pie, znak handlowy Appy Pie LLP, oferuje platformę programistyczną no-code dostosowaną do pomocy firmom każdej wielkości w przekształcaniu ich pomysłów w rzeczywistość bez konieczności posiadania wiedzy technicznej. Narzędzie App Maker firmy Appy Pie zostało wyróżnione przez G2 jako jedno z najwyżej ocenianych narzędzi do tworzenia aplikacji na świecie za niezrównane funkcje, łatwość użytkowania i przystępność cenową. Ponadto Capterra uznała je za jedno z najbardziej wszechstronnych dostępnych na rynku programów do tworzenia aplikacji no-code.

Kompleksowy pakiet Appy Pie obejmuje jedne z najlepszych narzędzi no-code w branży, takie jak narzędzie do tworzenia aplikacji, narzędzie do tworzenia witryn internetowych, automatyzacja przepływu pracy, oprogramowanie do projektowania graficznego, narzędzie do tworzenia chatbotów, oprogramowanie pomocy technicznej i oprogramowanie do czatu na żywo. Podobnie appmaster .io> AppMaster.io to potężne narzędzie no-code, które umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez żadnego doświadczenia w programowaniu. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.