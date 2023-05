Appy Pie এর সর্বশেষ সংস্করণ অ্যাপ বিল্ডার 3.0 চালু করেছে, যা তাদের বিখ্যাত no-code অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মে উল্লেখযোগ্য উন্নতি এনেছে। আপডেট হওয়া সংস্করণটি অনেক অগ্রগতির সাথে আসে, যার মধ্যে রয়েছে একটি সংস্কারকৃত ইউজার ইন্টারফেস (UI) এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা (UX), পাশাপাশি মূল্যবান নতুন বৈশিষ্ট্য এবং সরঞ্জাম। লঞ্চের উদযাপনে, Appy Pie চেকআউটে সমস্ত নতুন অ্যাপ সাবস্ক্রিপশনে 40% ছাড় দিচ্ছে, কুপন কোড HAPPY40 ব্যবহার করে অ্যাক্সেসযোগ্য।

প্ল্যাটফর্মের বিবর্তন একটি একক স্ক্রিনে সমস্ত বৈশিষ্ট্য, সরঞ্জাম এবং বিকল্পগুলিকে একত্রিত করে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল স্বয়ংক্রিয়-সংরক্ষণ কার্যকারিতা, যা অ্যাপে করা প্রতিটি পরিবর্তন বা আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ করে। ফলস্বরূপ, ব্যবহারকারীরা ম্যানুয়ালি তাদের কাজ সংরক্ষণ না করে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেলে ডেটা হারানোর বিষয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। 'প্রকাশ করুন'-এ ক্লিক করে ব্যবহারকারীরা তাদের অ্যাপের মধ্যে রিয়েল-টাইম আপডেট দেখতে পারবেন। উপরন্তু, প্ল্যাটফর্মটি এখন বিভিন্ন টাইমস্ট্যাম্পে অ্যাপের একাধিক সংস্করণ সংরক্ষণ করে, ব্যবহারকারীদের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য শেষবার কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা ট্র্যাক করতে দেয়।

Appy Pie-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অভিনব গিরধর, নতুন লঞ্চ নিয়ে আলোচনা করেছেন, বলেছেন, "আপনি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান, বা প্ল্যানের অন্য কোনও দিক পরিচালনা করতে চান না কেন, আপনি অ্যাপ সম্পাদক থেকে এটি করতে পারেন।" এটি ব্যবহারকারীদের অ্যাপের হোমপেজ ছেড়ে বা ব্যাকএন্ড অ্যাক্সেস না করেই নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে, বিদ্যমানগুলি সম্পাদনা করতে বা তাদের অ্যাপের উপাদানগুলি পরিচালনা করতে দেয়।

Appy Pie-এর অন্যতম জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য, ফোল্ডারগুলিও আপগ্রেড করা হয়েছে। ব্যবহারকারীরা এখন নেস্টেড ফোল্ডার তৈরি করতে পারে, যা অ্যাপ ডেটা এবং বৈশিষ্ট্যগুলির আরও ভাল সংগঠনের অনুমতি দেয়। উপরন্তু, আপডেটটি অ্যাপ মালিকদের জন্য একটি ব্যবসায়িক ড্যাশবোর্ড প্রবর্তন করে, একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে তাদের ব্যবসার ওয়েবসাইট, অ্যাপ, ডোমেন এবং GWS-এর উপর নিয়ন্ত্রণ সহ তাদের সম্পূর্ণ অপারেশনের একটি ওভারভিউ প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

নতুন অ্যাপ সাবস্ক্রিপশনে 40% ছাড়ের সুবিধা নিতে, গ্রাহকরা Appy Pie-এ যেতে পারেন, একটি নতুন অ্যাপ প্ল্যানের জন্য সাইন আপ করতে পারেন এবং চেকআউটের সময় কুপন কোড HAPPY40 লিখতে পারেন।

Appy Pie, Appy Pie LLP-এর একটি ট্রেডমার্ক, একটি no-code ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম অফার করে যা কোনো প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন ছাড়াই তাদের ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তর করতে সব আকারের ব্যবসায়িকদের সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। Appy Pie's App Maker তার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারের সহজলভ্যতা এবং সাধ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ রেটযুক্ত অ্যাপ নির্মাতা হিসেবে G2 থেকে প্রশংসা পেয়েছে। উপরন্তু, এটি বাজারে উপলব্ধ সবচেয়ে ব্যাপক no-code অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সফ্টওয়্যার হিসাবে Capterra দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

Appy Pie-এর সমস্ত-অন্তর্ভুক্ত স্যুটে শিল্পের সেরা কিছু no-code টুল রয়েছে, যেমন একজন অ্যাপ নির্মাতা, একজন ওয়েবসাইট নির্মাতা, ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন, গ্রাফিক ডিজাইন সফ্টওয়্যার, একজন চ্যাটবট নির্মাতা, হেল্প ডেস্ক সফ্টওয়্যার এবং লাইভ চ্যাট সফ্টওয়্যার। একইভাবে, appmaster .io> AppMaster.io একটি শক্তিশালী no-code টুল যা ব্যবহারকারীদের কোনো কোডিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই ব্যাকএন্ড, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ তৈরি করতে সক্ষম করে। AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.