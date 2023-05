Appy Pie представила свою последнюю версию App Builder 3.0, внося значительные улучшения в свою известную платформу разработки приложений no-code. Обновленная версия содержит множество улучшений, в том числе обновленный пользовательский интерфейс (UI) и взаимодействие с пользователем (UX), а также новые ценные функции и инструменты. В честь запуска Appy Pie предлагает скидку 40 % на все новые подписки на приложения при оформлении заказа, доступную по коду купона HAPPY40.

Развитие платформы сосредоточено на улучшении взаимодействия с пользователем за счет объединения всех функций, инструментов и параметров на одном экране. Одним из заметных дополнений является функция автоматического сохранения, которая автоматически сохраняет каждое изменение или обновление, внесенное в приложение. В результате пользователям больше не нужно беспокоиться о потере данных, если они покинут платформу, не сохранив свою работу вручную. Нажав «Опубликовать», пользователи могут мгновенно просматривать обновления в реальном времени в своих приложениях. Кроме того, платформа теперь сохраняет несколько версий приложения с разными временными метками, что позволяет пользователям отслеживать, когда конкретная функция была опубликована в последний раз.

Абхинав Гирдхар, основатель и генеральный директор Appy Pie, обсудил новый запуск, заявив: «Если вы хотите управлять определенными функциями, различными планами подписки или любым другим аспектом плана, вы можете сделать все это из редактора приложения». Это позволяет пользователям добавлять новые функции, редактировать существующие или управлять компонентами своего приложения без необходимости покидать домашнюю страницу приложения или обращаться к серверной части.

Одна из самых популярных функций Appy Pie, Папки, также была обновлена. Теперь пользователи могут создавать вложенные папки, что позволяет лучше организовать данные и функции приложения. Кроме того, в обновлении представлена бизнес-панель для владельцев приложений, предназначенная для предоставления обзора всей их работы с контролем над их бизнес-сайтом, приложением, доменом и GWS из одного центрального места.

Чтобы воспользоваться скидкой 40 % на новые подписки на приложения, клиенты могут посетить Appy Pie, подписаться на новый тарифный план и ввести код купона HAPPY40 при оформлении заказа.

Appy Pie, торговая марка Appy Pie LLP, предлагает платформу разработки no-code, предназначенную для помощи предприятиям любого размера в преобразовании их идей в реальность без каких-либо технических знаний. App Maker от Appy Pie получил признание G2 как один из самых популярных конструкторов приложений в мире за непревзойденные функции, простоту использования и доступность. Кроме того, Capterra признала его одним из наиболее полных программ для разработки приложений no-code, доступных на рынке.

Комплексный пакет Appy Pie включает в себя одни из лучших в отрасли инструментов no-code, таких как конструктор приложений, конструктор веб-сайтов, автоматизация рабочих процессов, программное обеспечение для графического дизайна, конструктор чат-ботов, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение для живого чата. Точно так же appmaster .io> AppMaster.io — это мощный инструмент no-code, который позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения без какого-либо опыта программирования. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.