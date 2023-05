Appy Pie ha presentado su última versión, App Builder 3.0, que aporta mejoras significativas a su reconocida plataforma de desarrollo de aplicaciones no-code. La versión actualizada viene con numerosos avances, incluida una interfaz de usuario (UI) y una experiencia de usuario (UX) renovadas, así como valiosas funciones y herramientas nuevas. Para celebrar el lanzamiento, Appy Pie ofrece un 40 % de descuento en todas las nuevas suscripciones de aplicaciones al finalizar la compra, accesible mediante el código de cupón HAPPY40.

La evolución de la plataforma se enfoca en mejorar la experiencia del usuario al consolidar todas las funciones, herramientas y opciones en una sola pantalla. Una adición notable es la funcionalidad de guardado automático, que guarda automáticamente cada cambio o actualización realizada en la aplicación. Como resultado, los usuarios ya no tienen que preocuparse por perder datos si abandonan la plataforma sin guardar manualmente su trabajo. Al hacer clic en 'Publicar', los usuarios pueden ver instantáneamente actualizaciones en tiempo real dentro de sus aplicaciones. Además, la plataforma ahora guarda varias versiones de la aplicación en diferentes marcas de tiempo, lo que permite a los usuarios rastrear cuándo se publicó por última vez una función específica.

Abhinav Girdhar, fundador y director ejecutivo de Appy Pie, habló sobre el nuevo lanzamiento y afirmó: "Ya sea que desee administrar funciones específicas, diferentes planes de suscripción o cualquier otro aspecto del plan, puede hacerlo todo desde el editor de la aplicación". Esto permite a los usuarios agregar nuevas funciones, editar las existentes o administrar los componentes de su aplicación sin tener que salir de la página de inicio de la aplicación o acceder al backend.

También se actualizó una de las características más populares de Appy Pie, Carpetas. Los usuarios ahora pueden crear carpetas anidadas, lo que permite una mejor organización de los datos y las funciones de la aplicación. Además, la actualización presenta un tablero comercial para propietarios de aplicaciones, diseñado para brindar una descripción general de toda su operación con control sobre el sitio web, la aplicación, el dominio y el GWS de su empresa desde una ubicación central.

Para aprovechar el 40 % de descuento en nuevas suscripciones de aplicaciones, los clientes pueden visitar Appy Pie, registrarse en un nuevo plan de aplicaciones e ingresar el código de cupón HAPPY40 al finalizar la compra.

Appy Pie, una marca comercial de Appy Pie LLP, ofrece una plataforma de desarrollo no-code diseñada para ayudar a las empresas de todos los tamaños a transformar sus ideas en realidad sin necesidad de ningún conocimiento técnico. App Maker de Appy Pie ha recibido elogios de G2 como uno de los creadores de aplicaciones mejor calificados a nivel mundial por sus características inigualables, facilidad de uso y asequibilidad. Además, ha sido reconocido por Capterra como uno de los software de desarrollo de aplicaciones no-code más completos disponibles en el mercado.

El paquete todo incluido de Appy Pie se compone de algunas de las mejores herramientas no-code de la industria, como un creador de aplicaciones, un creador de sitios web, automatización de flujos de trabajo, software de diseño gráfico, un creador de chatbots, software de mesa de ayuda y software de chat en vivo.