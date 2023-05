Appy Pie は最新バージョンの App Builder 3.0 を導入し、有名なno-codeアプリ開発プラットフォームに大幅な改善をもたらしました。更新されたバージョンには、刷新されたユーザー インターフェイス (UI) とユーザー エクスペリエンス (UX)、および貴重な新機能とツールなど、多数の進歩が含まれています。ローンチを記念して、Appy Pie はチェックアウト時にすべての新しいアプリ サブスクリプションに対して 40% 割引を提供します。クーポン コード HAPPY40 を使用してアクセスできます。

プラットフォームの進化は、すべての機能、ツール、およびオプションを 1 つの画面に統合することにより、ユーザー エクスペリエンスを向上させることに重点を置いています。注目すべき追加機能の 1 つは、アプリに加えられた各変更または更新を自動的に保存する自動保存機能です。その結果、ユーザーは作業を手動で保存せずにプラットフォームを離れた場合にデータが失われることを心配する必要がなくなりました。 [公開] をクリックすると、ユーザーはアプリ内でリアルタイムの更新を即座に表示できます。さらに、プラットフォームはアプリの複数のバージョンを異なるタイムスタンプで保存するようになり、ユーザーは特定の機能が最後に公開された時期を追跡できるようになりました。

Appy Pie の創設者兼 CEO である Abhinav Girdhar 氏は、新しいローンチについて次のように述べています。これにより、ユーザーは、アプリのホームページを離れたり、バックエンドにアクセスしたりすることなく、新しい機能の追加、既存の機能の編集、またはアプリのコンポーネントの管理を行うことができます。

Appy Pie の最も人気のある機能の 1 つであるフォルダーもアップグレードされました。ユーザーはネストされたフォルダーを作成できるようになり、アプリのデータと機能をより適切に整理できるようになりました。さらに、このアップデートでは、アプリ所有者向けのビジネス ダッシュボードが導入されました。これは、ビジネス Web サイト、アプリ、ドメイン、および GWS を 1 か所から管理して、運用全体の概要を提供するように設計されています。

新しいアプリのサブスクリプションで 40% 割引を利用するには、Appy Pie にアクセスし、新しいアプリ プランにサインアップして、チェックアウト時にクーポン コード HAPPY40 を入力します。

Appy Pie LLP の商標である Appy Pie は、あらゆる規模の企業が技術的な知識を必要とせずにアイデアを現実に変えるのに役立つように調整されたno-code開発プラットフォームを提供します。 Appy Pie の App Maker は、その比類のない機能、使いやすさ、手頃な価格で、世界で最も評価の高いアプリ ビルダーの 1 つとして G2 から称賛を受けています。さらに、市場で入手可能な最も包括的なno-codeアプリケーション開発ソフトウェアの 1 つとして Capterra によって認められています。

Appy Pie の包括的なスイートは、アプリ ビルダー、ウェブサイト ビルダー、ワークフロー オートメーション、グラフィック デザイン ソフトウェア、チャットボット ビルダー、ヘルプ デスク ソフトウェア、ライブ チャット ソフトウェアなど、業界で最高のno-codeツールで構成されています。同様に、 appmaster .io> AppMaster.io強力なno-codeツールであり、ユーザーはコーディングの経験がなくてもバックエンド、Web、およびモバイル アプリを作成できます。 AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.