Appy Pie ได้เปิดตัวเวอร์ชันล่าสุด App Builder 3.0 ซึ่งนำการปรับปรุงที่สำคัญมาสู่แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปแบบ no-code ที่มีชื่อเสียง เวอร์ชันอัปเดตมาพร้อมกับความก้าวหน้ามากมาย รวมถึงส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ๆ อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว Appy Pie ขอมอบส่วนลด 40% สำหรับการสมัครรับข้อมูลแอปใหม่ทั้งหมดเมื่อชำระเงิน ซึ่งเข้าถึงได้โดยใช้รหัสคูปอง HAPPY40

วิวัฒนาการของแพลตฟอร์มมุ่งเน้นไปที่การยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการรวมคุณลักษณะ เครื่องมือ และตัวเลือกทั้งหมดไว้บนหน้าจอเดียว การเพิ่มที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือฟังก์ชันบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตที่ทำกับแอปโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลอีกต่อไป หากพวกเขาออกจากแพลตฟอร์มโดยไม่บันทึกงานด้วยตนเอง เมื่อคลิก 'เผยแพร่' ผู้ใช้สามารถดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ภายในแอปของตนได้ทันที นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังบันทึกแอปหลายเวอร์ชันในเวลาที่ต่างกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามได้ว่าคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งได้รับการเผยแพร่ครั้งล่าสุดเมื่อใด

Abhinav Girdhar ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Appy Pie กล่าวถึงการเปิดตัวใหม่ โดยระบุว่า "ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดการคุณสมบัติเฉพาะ แผนการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกัน หรือด้านอื่นๆ ของแผน คุณสามารถทำได้ทั้งหมดจากตัวแก้ไขแอป" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่ แก้ไขสิ่งที่มีอยู่ หรือจัดการส่วนประกอบของแอปโดยไม่ต้องออกจากหน้าแรกของแอปหรือเข้าถึงแบ็กเอนด์

หนึ่งในฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Appy Pie นั่นคือ Folders ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกัน ขณะนี้ผู้ใช้สามารถสร้างโฟลเดอร์ที่ซ้อนกัน ทำให้สามารถจัดระเบียบข้อมูลแอปและคุณสมบัติต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การอัปเดตยังแนะนำแดชบอร์ดธุรกิจสำหรับเจ้าของแอป ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินการทั้งหมดด้วยการควบคุมเว็บไซต์ธุรกิจ แอป โดเมน และ GWS จากตำแหน่งศูนย์กลางแห่งเดียว

เพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลด 40% สำหรับการสมัครแอพใหม่ ลูกค้าสามารถเยี่ยมชม Appy Pie สมัครแผนแอพใหม่ และป้อนรหัสคูปอง HAPPY40 เมื่อชำระเงิน

Appy Pie ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ Appy Pie LLP นำเสนอแพลตฟอร์มการพัฒนา no-code ซึ่งปรับแต่งมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดเปลี่ยนแนวคิดของตนให้เป็นจริงโดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคใดๆ App Maker ของ Appy Pie ได้รับรางวัลจาก G2 ในฐานะหนึ่งในผู้สร้างแอปที่ได้รับคะแนนสูงสุดทั่วโลกสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่มีใครเทียบ ใช้งานง่าย และราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจาก Capterra ว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์พัฒนาแอปพลิเคชัน no-code ที่ครอบคลุมที่สุดในตลาด

ชุดรวมทุกอย่างของ Appy Pie ประกอบด้วยเครื่องมือ no-code ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือสร้างแอป เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์การออกแบบกราฟิก เครื่องมือสร้างแชทบอท ซอฟต์แวร์ Help Desk และซอฟต์แวร์แชทสด