Appy Pie a présenté sa dernière version, App Builder 3.0, apportant des améliorations significatives à sa célèbre plateforme de développement d'applications no-code. La version mise à jour comprend de nombreuses avancées, notamment une interface utilisateur (UI) et une expérience utilisateur (UX) remaniées, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et outils précieux. Pour célébrer le lancement, Appy Pie offre une remise de 40 % sur tous les nouveaux abonnements aux applications à la caisse, accessible en utilisant le code promo HAPPY40.

L'évolution de la plateforme se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en consolidant toutes les fonctionnalités, outils et options sur un seul écran. Un ajout notable est la fonctionnalité d'enregistrement automatique, qui enregistre automatiquement chaque modification ou mise à jour apportée à l'application. Ainsi, les utilisateurs n'ont plus à craindre de perdre des données s'ils quittent la plateforme sans enregistrer manuellement leur travail. En cliquant sur "Publier", les utilisateurs peuvent afficher instantanément les mises à jour en temps réel dans leurs applications. De plus, la plate-forme enregistre désormais plusieurs versions de l'application à différents horodatages, permettant aux utilisateurs de savoir quand une fonctionnalité spécifique a été publiée pour la dernière fois.

Abhinav Girdhar, fondateur et PDG d'Appy Pie, a évoqué le nouveau lancement en déclarant : "Que vous souhaitiez gérer des fonctionnalités spécifiques, différents plans d'abonnement ou tout autre aspect du plan, vous pouvez tout faire depuis l'éditeur d'application." Cela permet aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de modifier celles existantes ou de gérer les composants de leur application sans avoir à quitter la page d'accueil de l'application ou à accéder au backend.

L'une des fonctionnalités les plus populaires d'Appy Pie, les dossiers, a également été mise à niveau. Les utilisateurs peuvent désormais créer des dossiers imbriqués, permettant une meilleure organisation des données et des fonctionnalités de l'application. De plus, la mise à jour introduit un tableau de bord d'entreprise pour les propriétaires d'applications, conçu pour fournir un aperçu de l'ensemble de leurs opérations avec un contrôle sur leur site Web, leur application, leur domaine et GWS à partir d'un emplacement central.

Pour profiter de la réduction de 40 % sur les abonnements aux nouvelles applications, les clients peuvent visiter Appy Pie, souscrire à un nouveau plan d'application et saisir le code de coupon HAPPY40 lors du paiement.

Appy Pie, une marque déposée d'Appy Pie LLP, propose une plateforme de développement no-code conçue pour aider les entreprises de toutes tailles à transformer leurs idées en réalité sans nécessiter aucune connaissance technique. Le créateur d'applications d'Appy Pie a été reconnu par G2 comme l'un des créateurs d'applications les mieux notés au monde pour ses fonctionnalités inégalées, sa facilité d'utilisation et son prix abordable. De plus, il a été reconnu par Capterra comme l'un des logiciels de développement d'applications no-code les plus complets disponibles sur le marché.

La suite tout compris d'Appy Pie comprend certains des meilleurs outils no-code du secteur, tels qu'un créateur d'applications, un créateur de sites Web, l'automatisation du flux de travail, un logiciel de conception graphique, un créateur de chatbot, un logiciel d'assistance et un logiciel de chat en direct.