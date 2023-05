قدمت Appy Pie أحدث إصدار لها ، App Builder 3.0 ، مما أدى إلى تحسينات كبيرة لمنصة تطوير التطبيقات الشهيرة no-code. يأتي الإصدار المحدث مع العديد من التطورات ، بما في ذلك واجهة مستخدم مُجدَّدة (UI) وتجربة مستخدم (UX) ، بالإضافة إلى ميزات وأدوات جديدة قيّمة. احتفالًا بالإطلاق ، تقدم Appy Pie خصمًا بنسبة 40 ٪ على جميع اشتراكات التطبيقات الجديدة عند الخروج ، ويمكن الوصول إليها باستخدام رمز القسيمة HAPPY40.

يركز تطور النظام الأساسي على تعزيز تجربة المستخدم من خلال دمج جميع الميزات والأدوات والخيارات في شاشة واحدة. تتمثل إحدى الإضافات البارزة في وظيفة الحفظ التلقائي ، والتي تحفظ تلقائيًا كل تغيير أو تحديث يتم إجراؤه على التطبيق. نتيجة لذلك ، لم يعد المستخدمون مضطرين للقلق بشأن فقد البيانات إذا غادروا النظام الأساسي دون حفظ عملهم يدويًا. من خلال النقر على "نشر" ، يمكن للمستخدمين عرض التحديثات في الوقت الفعلي داخل تطبيقاتهم على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، يحفظ النظام الأساسي الآن إصدارات متعددة من التطبيق في طوابع زمنية مختلفة ، مما يسمح للمستخدمين بتتبع وقت نشر ميزة معينة مؤخرًا.

ناقش Abhinav Girdhar ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appy Pie ، الإطلاق الجديد ، قائلاً: "سواء كنت ترغب في إدارة ميزات محددة ، أو خطط اشتراك مختلفة ، أو أي جانب آخر من جوانب الخطة ، يمكنك القيام بكل ذلك من محرر التطبيق." يتيح ذلك للمستخدمين إضافة ميزات جديدة أو تعديل الميزات الحالية أو إدارة مكونات تطبيقاتهم دون الحاجة إلى مغادرة الصفحة الرئيسية للتطبيق أو الوصول إلى الواجهة الخلفية.

تمت أيضًا ترقية واحدة من أكثر ميزات Appy Pie شيوعًا ، وهي المجلدات. يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مجلدات متداخلة ، مما يسمح بتنظيم أفضل لبيانات التطبيق وميزاته. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم التحديث لوحة معلومات تجارية لأصحاب التطبيقات ، مصممة لتقديم نظرة عامة على العملية بأكملها مع التحكم في موقع الويب الخاص بالعمل والتطبيق والنطاق و GWS من موقع مركزي واحد.

للاستفادة من خصم 40٪ على اشتراكات التطبيقات الجديدة ، يمكن للعملاء زيارة Appy Pie والاشتراك في خطة تطبيق جديدة وإدخال رمز القسيمة HAPPY40 عند الخروج.

تقدم Appy Pie ، وهي علامة تجارية لشركة Appy Pie LLP ، منصة تطوير no-code مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام في تحويل أفكارهم إلى واقع دون الحاجة إلى أي معرفة تقنية. حصل Appy Pie's App Maker على أوسمة من G2 كواحد من أفضل منشئي التطبيقات على مستوى العالم لميزاته التي لا مثيل لها وسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاعتراف به من قبل Capterra كواحد من أكثر برامج تطوير التطبيقات no-code المتوفرة في السوق.

تتألف مجموعة Appy Pie الشاملة كليًا من بعض من أفضل الأدوات no-code في الصناعة ، مثل مُنشئ التطبيقات ومنشئ مواقع الويب وأتمتة سير العمل وبرامج تصميم الرسوم ومنشئ روبوتات الدردشة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج الدردشة الحية. وبالمثل ، appmaster .io> AppMaster.io هي أداة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون أي خبرة في البرمجة. AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.