Appy Pie 推出了其最新版本 App Builder 3.0,为其著名的no-code应用程序开发平台带来了重大改进。更新版本带来了许多进步,包括改进的用户界面 (UI) 和用户体验 (UX),以及有价值的新功能和工具。为庆祝发布,Appy Pie 在结账时为所有新应用订阅提供 40% 的折扣,使用优惠券代码 HAPPY40 即可获得。

该平台的发展侧重于通过将所有功能、工具和选项整合到一个屏幕上来增强用户体验。一个值得注意的新增功能是自动保存功能,它会自动保存对应用程序所做的每次更改或更新。因此,用户无需再担心如果他们离开平台而没有手动保存他们的工作会丢失数据。通过单击“发布”,用户可以立即查看其应用程序中的实时更新。此外,该平台现在在不同的时间戳保存应用程序的多个版本,允许用户跟踪上次发布特定功能的时间。

Appy Pie 的创始人兼首席执行官 Abhinav Girdhar 讨论了新的发布,并指出:“无论你是想管理特定功能、不同的订阅计划,还是计划的任何其他方面,你都可以在应用程序编辑器中完成。”这允许用户添加新功能、编辑现有功能或管理其应用程序的组件,而无需离开应用程序的主页或访问后端。

Appy Pie 最受欢迎的功能之一,文件夹,也得到了升级。用户现在可以创建嵌套文件夹,从而更好地组织应用程序数据和功能。此外,该更新还为应用程序所有者引入了一个业务仪表板,旨在提供他们整个运营的概览,并从一个中心位置控制他们的业务网站、应用程序、域和 GWS。

要享受新应用订阅的 40% 折扣,客户可以访问 Appy Pie,注册新的应用计划,并在结账时输入优惠券代码 HAPPY40。

Appy Pie 是 Appy Pie LLP 的商标,它提供了一个no-code开发平台,旨在帮助各种规模的企业将他们的想法变为现实,而无需任何技术知识。 Appy Pie 的 App Maker 因其无与伦比的功能、易用性和可负担性而获得 G2 的赞誉,成为全球评价最高的应用程序构建器之一。此外,它已被 Capterra 公认为市场上最全面的no-code应用程序开发软件之一。

Appy Pie 的全包套件包括一些业内最好的no-code工具,例如应用程序构建器、网站构建器、工作流自动化、图形设计软件、聊天机器人构建器、帮助台软件和实时聊天软件。