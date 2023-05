Appy Pie apresentou sua versão mais recente, App Builder 3.0, trazendo melhorias significativas para sua renomada plataforma de desenvolvimento de aplicativos no-code. A versão atualizada vem com vários avanços, incluindo uma interface de usuário (UI) e experiência do usuário (UX) renovadas, bem como novos recursos e ferramentas valiosas. Em comemoração ao lançamento, a Appy Pie está oferecendo um desconto de 40% em todas as novas assinaturas de aplicativos no checkout, acessíveis usando o código de cupom HAPPY40.

A evolução da plataforma se concentra em aprimorar a experiência do usuário, consolidando todos os recursos, ferramentas e opções em uma única tela. Uma adição notável é a funcionalidade de salvamento automático, que salva automaticamente cada alteração ou atualização feita no aplicativo. Como resultado, os usuários não precisam mais se preocupar em perder dados se saírem da plataforma sem salvar manualmente seu trabalho. Ao clicar em 'Publicar', os usuários podem visualizar instantaneamente atualizações em tempo real em seus aplicativos. Além disso, a plataforma agora salva várias versões do aplicativo em diferentes registros de data e hora, permitindo que os usuários rastreiem quando um recurso específico foi publicado pela última vez.

Abhinav Girdhar, fundador e CEO da Appy Pie, discutiu o novo lançamento, afirmando: "Se você deseja gerenciar recursos específicos, diferentes planos de assinatura ou qualquer outro aspecto do plano, pode fazer tudo no editor de aplicativos". Isso permite que os usuários adicionem novos recursos, editem os existentes ou gerenciem os componentes de seus aplicativos sem precisar sair da página inicial do aplicativo ou acessar o back-end.

Um dos recursos mais populares do Appy Pie, Pastas, também foi atualizado. Os usuários agora podem criar pastas aninhadas, permitindo uma melhor organização dos dados e recursos do aplicativo. Além disso, a atualização apresenta um painel de negócios para proprietários de aplicativos, projetado para fornecer uma visão geral de toda a operação com controle sobre o site, aplicativo, domínio e GWS da empresa a partir de um local central.

Para aproveitar o desconto de 40% em novas assinaturas de aplicativos, os clientes podem visitar o Appy Pie, inscrever-se em um novo plano de aplicativo e inserir o código de cupom HAPPY40 na finalização da compra.

Appy Pie, uma marca registrada da Appy Pie LLP, oferece uma plataforma de desenvolvimento no-code sob medida para ajudar empresas de todos os tamanhos a transformar suas ideias em realidade sem exigir nenhum conhecimento técnico. O App Maker da Appy Pie recebeu elogios da G2 como um dos criadores de aplicativos mais bem avaliados globalmente por seus recursos incomparáveis, facilidade de uso e acessibilidade. Além disso, foi reconhecido pelo Capterra como um dos softwares de desenvolvimento de aplicativos no-code mais abrangentes disponíveis no mercado.

O pacote completo da Appy Pie é composto por algumas das melhores ferramentas no-code do setor, como construtor de aplicativos, construtor de sites, automação de fluxo de trabalho, software de design gráfico, construtor de chatbot, software de suporte técnico e software de bate-papo ao vivo. Da mesma forma, appmaster .io> AppMaster.io é uma poderosa ferramenta no-code que permite aos usuários criar aplicativos de back-end, web e móveis sem qualquer experiência em codificação. A AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.