Appy Pie hat seine neueste Version, App Builder 3.0, vorgestellt, die signifikante Verbesserungen für ihre renommierte no-code App-Entwicklungsplattform bringt. Die aktualisierte Version enthält zahlreiche Verbesserungen, darunter eine überarbeitete Benutzeroberfläche (UI) und Benutzererfahrung (UX) sowie wertvolle neue Funktionen und Tools. Zur Feier des Starts bietet Appy Pie einen Rabatt von 40 % auf alle neuen App-Abonnements an der Kasse, zugänglich mit dem Gutscheincode HAPPY40.

Die Weiterentwicklung der Plattform konzentriert sich auf die Verbesserung des Benutzererlebnisses durch die Konsolidierung aller Funktionen, Tools und Optionen auf einem einzigen Bildschirm. Eine bemerkenswerte Ergänzung ist die Auto-Save-Funktion, die automatisch jede Änderung oder Aktualisierung der App speichert. Dadurch müssen sich Benutzer keine Gedanken mehr über Datenverlust machen, wenn sie die Plattform verlassen, ohne ihre Arbeit manuell zu speichern. Durch Klicken auf „Veröffentlichen“ können Benutzer sofort Echtzeit-Updates in ihren Apps anzeigen. Darüber hinaus speichert die Plattform jetzt mehrere Versionen der App mit unterschiedlichen Zeitstempeln, sodass Benutzer nachverfolgen können, wann eine bestimmte Funktion zuletzt veröffentlicht wurde.

Abhinav Girdhar, Gründer und CEO von Appy Pie, sprach über den neuen Start und erklärte: „Egal, ob Sie bestimmte Funktionen, verschiedene Abonnementpläne oder einen anderen Aspekt des Plans verwalten möchten, Sie können dies alles über den App-Editor tun.“ Auf diese Weise können Benutzer neue Funktionen hinzufügen, vorhandene bearbeiten oder die Komponenten ihrer App verwalten, ohne die Homepage der App verlassen oder auf das Backend zugreifen zu müssen.

Eine der beliebtesten Funktionen von Appy Pie, Ordner, wurde ebenfalls aktualisiert. Benutzer können jetzt verschachtelte Ordner erstellen, was eine bessere Organisation von App-Daten und Funktionen ermöglicht. Darüber hinaus führt das Update ein Business-Dashboard für App-Besitzer ein, das entwickelt wurde, um einen Überblick über ihren gesamten Betrieb mit Kontrolle über ihre Business-Website, App, Domain und GWS von einem zentralen Ort aus zu bieten.

Um den Rabatt von 40 % auf neue App-Abonnements zu nutzen, können Kunden Appy Pie besuchen, sich für einen neuen App-Plan anmelden und an der Kasse den Gutscheincode HAPPY40 eingeben.

Appy Pie, eine Marke von Appy Pie LLP, bietet eine no-code Entwicklungsplattform, die darauf zugeschnitten ist, Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind. Der App Maker von Appy Pie wurde von G2 als einer der am besten bewerteten App-Builder weltweit für seine unübertroffenen Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde es von Capterra als eine der umfassendsten no-code Anwendungsentwicklungssoftware anerkannt, die auf dem Markt erhältlich ist.

Die All-Inclusive-Suite von Appy Pie umfasst einige der besten no-code Tools der Branche, wie z. B. einen App-Builder, einen Website-Builder, Workflow-Automatisierung, Grafikdesign-Software, einen Chatbot-Builder, Helpdesk-Software und Live-Chat-Software. In ähnlicher Weise ist appmaster .io> AppMaster.io ein leistungsstarkes no-code Tool, mit dem Benutzer Backend-, Web- und mobile Apps ohne Programmierkenntnisse erstellen können. Die AppMaster platform allows users to visually create data models, design business processes, and develop fully interactive applications with an intuitive drag-and-drop interface. AppMaster, a high performer on G2, empowers businesses, startups, and enterprises in developing scalable software applications efficiently.