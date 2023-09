Apple iOS 17'nin Lansman Tarihi Açıklandı: Birçok Özellik Ortaya Çıkıyor

Önde gelen teknoloji devi Apple Inc., yakında çıkacak işletim sistemi iOS 17 çıkış tarihini açıkladı. iPhone basın açıklamasında açıklandığı gibi, yeni işletim sistemi 18 Eylül 2023 Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak erişilebilen bir yazılım yükseltmesi olarak kullanıma sunulacak.

iOS 17, şekline sadık kalarak, çok sayıda birinci taraf uygulamadaki çok sayıda yeni eklentiyle iPhone kullanıcılarının deneyimlerini geliştirecek. Bunlar arasında Telefon uygulaması, Mesajlar, FaceTime ve diğerleri yer alıyor. Dikkate değer bazı eklemeler arasında Canlı Sesli Posta, FaceTime'daki sesli ve görüntülü mesajlar, yenilenen Mesajlar uygulaması ve gelen çağrılar sırasında başkalarına görünen görüntülerin özelleştirilmesini kolaylaştıran Kişi Posterleri yer alıyor.

Kişi paylaşımında kolaylık sağlamak için Apple, 'Ad Bırakma' etiketli yeni bir özellik sunuyor. Kullanıcıların yalnızca telefonlarını yakına getirmelerine olanak tanıyarak kişi paylaşımını basitleştirir.

iMessage'ı iOS 17 ile donatmak için önemli bir revizyon planlanıyor. Apple klavyeye eklenen yeni bir çekmeceyle deneyimleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Kamera, Fotoğraf, Çıkartmalar, Apple Cash, Ses, Konum Paylaşımı ve daha fazlası gibi ortak işlevlere erişimi kolaylaştıracak.

Eğlenceli özelliklere ek olarak Apple, 'Canlı Çıkartmalar'ı da sunuyor. Kullanıcılar bunları kişisel fotoğraflarından konuları çıkararak ve isteğe bağlı efektlerle zenginleştirerek oluşturabilirler.

Bu güncellemede güvenlik Apple tarafından bir kenara bırakılmıyor. 'Check In' ile kullanıcılar aile üyelerine ve arkadaşlarına varış noktasına güvenli bir şekilde vardıklarını bildirebilirler.

'Bekleme' özelliğiyle tanışan iOS 17, telefon yana yerleştirildiğinde sürükleyici bir tam ekran deneyimi sunarak kullanıcı arayüzünü başka bir düzeye taşıyor. Göz atılabilir bilgiler, widget'lar, saatler, fotoğraflar ve hatta bildirimler içerir.

Gelişmiş otomatik düzeltme ve dikte özellikleri sunmak için makine öğrenimi geliştirmeleri eklendi. Kullanıcıların otomatik düzeltme kalitesinin bozulmasına ilişkin şikayetlerini ele alan bu güncellemenin durumu tersine çevirmesi bekleniyor.

Ayrıca yazılımda yeni olan, kullanıcıların günlük aktivitelerini ve sağlık durumlarını takip etmelerine olanak tanıyan birinci taraf uygulaması 'Journal' da bulunuyor. Herkese açık beta testi için mevcut olmasa da kullanıcılar, özelliklerini test etmek için endişeyle bekliyorlar.

Kapsamlı ilerleme listesi aynı zamanda Safari'de Özel Dolaşma'da iyileştirmeler, geçiş anahtarları desteği, Sağlık uygulamasında yeni ruh sağlığı özellikleri, çevrimdışı haritalar, Apple Music, AirPlay, AirTag, Ev uygulaması, Hatırlatıcılar, Siri ve çok daha fazlasını içerir. .

