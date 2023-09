অ্যাপলের iOS 17-এর জন্য লঞ্চের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে: বৈশিষ্ট্যের একটি হোস্ট উন্মোচন করেছে

শীর্ষস্থানীয় টেক জায়ান্ট, Apple Inc., তার আসন্ন অপারেটিং সিস্টেম, iOS 17 এর প্রকাশের তারিখ ঘোষণা করেছে। iPhone প্রেস বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে, নতুন ওএস একটি অবাধে অ্যাক্সেসযোগ্য সফ্টওয়্যার আপগ্রেড হিসাবে তার রোল-আউট শুরু করবে, সোমবার, 18 সেপ্টেম্বর, 2023 থেকে শুরু হবে।

গঠনে সত্য, iOS 17 অনেকগুলি প্রথম-পক্ষের অ্যাপ জুড়ে প্রচুর অভিনব অন্তর্ভুক্তির সাথে iPhone ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা বাড়াবে। এর মধ্যে ফোন অ্যাপ, মেসেজ, ফেসটাইম এবং আরও বেশ কিছু। কিছু উল্লেখযোগ্য সংযোজন লাইভ ভয়েসমেল, ফেসটাইমে অডিও এবং ভিডিও বার্তা, পরিমার্জিত বার্তা অ্যাপ এবং পরিচিতি পোস্টারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা ইনকামিং কলের সময় অন্যদের কাছে প্রদর্শিত চিত্রগুলি কাস্টমাইজ করার সুবিধা দেয়৷

যোগাযোগ ভাগাভাগি সহজ করার জন্য, Apple 'নেম ড্রপ' লেবেলযুক্ত একটি নতুন বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করছে। এটি ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র কাছাকাছি ফোন আনতে সক্ষম করে যোগাযোগ শেয়ারিং সহজ করে।

iOS 17 এর সাথে iMessage-এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ওভারহল সেট করা হয়েছে। Apple লক্ষ্য কীবোর্ডে অন্তর্ভুক্ত একটি অভিনব ড্রয়ার দিয়ে অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনরুদ্ধার করা। এই পদক্ষেপটি ক্যামেরা, ফটো, স্টিকার, অ্যাপল ক্যাশ, অডিও, লোকেশন শেয়ারিং এবং আরও অনেক কিছুর মতো সাধারণ কার্যকারিতাগুলিতে অ্যাক্সেসযোগ্যতাকে প্রবাহিত করবে।

মজাদার বৈশিষ্ট্য যোগ করে, Apple 'লাইভ স্টিকার' উপস্থাপন করে। ব্যবহারকারীরা তাদের ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফ থেকে বিষয়গুলি বের করে এবং অপটিটিভ ইফেক্ট দিয়ে তাদের বৃদ্ধি করে এগুলি তৈরি করতে পারে।

Apple এই আপডেটে নিরাপত্তার দিকে নজর দিচ্ছে না। 'চেক ইন' এর মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং বন্ধুদের গন্তব্যে তাদের নিরাপদ আগমন সম্পর্কে অবহিত করতে পারে।

'StandBy' প্রবর্তন করে, iOS 17 ব্যবহারকারী-ইন্টারফেসকে অন্য স্তরে নিয়ে যায় যখন ফোনটি পাশে অবস্থান করে তখন একটি নিমজ্জিত পূর্ণ-স্ক্রীন অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এতে নজরকাড়া তথ্য, উইজেট, ঘড়ি, ফটো এবং এমনকি বিজ্ঞপ্তিও রয়েছে।

উন্নত স্বয়ংক্রিয় সংশোধন এবং নির্দেশনা প্রদানের জন্য মেশিন লার্নিং বর্ধিতকরণ যোগ করা হয়েছিল। স্বতঃসংশোধনের মানের অবনতি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের অভিযোগের সমাধান করে, এই আপডেটটি টেবিলটি ঘুরিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও, সফ্টওয়্যারটিতে নতুন একটি প্রথম পক্ষের অ্যাপ, 'জার্নাল', যা ব্যবহারকারীদের তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং সুস্থতা ট্র্যাক করতে দেয়৷ যদিও এটি সর্বজনীন বিটা পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ ছিল না, ব্যবহারকারীরা উদ্বিগ্নভাবে এর বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।

অগ্রগতির বিস্তৃত তালিকায় সাফারিতে ব্যক্তিগত ব্রাউজিং, পাসকিগুলির জন্য সমর্থন, স্বাস্থ্য অ্যাপে নতুন মানসিক স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্য, অফলাইন মানচিত্র, Apple Music, এয়ারপ্লে, এয়ারট্যাগ, হোম অ্যাপ, রিমাইন্ডার, Siri এবং আরও অনেক কিছুর উন্নতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। .

