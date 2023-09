Date de lancement annoncée pour iOS 17 d'Apple : dévoile une multitude de fonctionnalités

Le principal géant de la technologie, Apple Inc., a annoncé la date de sortie de son prochain système d'exploitation, iOS 17. Comme indiqué dans le communiqué de presse iPhone, le nouveau système d'exploitation commencera son déploiement sous forme de mise à niveau logicielle librement accessible à partir du lundi 18 septembre 2023.

Fidèle à son habitude, iOS 17 améliorera l'expérience des utilisateurs d'iPhone avec une multitude de nouvelles inclusions dans de nombreuses applications propriétaires. Parmi eux figurent l'application Téléphone, Messages, FaceTime et plusieurs autres. Certains ajouts remarquables incluraient la messagerie vocale en direct, les messages audio et vidéo sur FaceTime, l'application Messages remaniée et les affiches de contact qui facilitent la personnalisation des images apparaissant aux autres lors des appels entrants.

Pour faciliter le partage de contacts, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité intitulée « Name Drop ». Il simplifie le partage de contacts en permettant aux utilisateurs de simplement rapprocher leurs téléphones.

Une refonte importante est sur le point d'agrémenter iMessage avec iOS 17. Apple vise à moderniser les expériences avec un nouveau tiroir intégré au clavier. Cette décision rationalisera l'accessibilité aux fonctionnalités courantes telles que l'appareil photo, la photo, les autocollants, Apple Cash, l'audio, le partage de position et bien plus encore.

En plus des fonctionnalités amusantes, Apple présente les « Live Stickers ». Les utilisateurs peuvent les créer en extrayant des sujets de leurs photographies personnelles et en les augmentant avec des effets optatifs.

La sécurité n'est pas laissée de côté par Apple dans cette mise à jour. Avec « Check In », les utilisateurs peuvent informer les membres de leur famille et leurs amis de leur arrivée en toute sécurité à destination.

En présentant « StandBy », iOS 17 élève l'interface utilisateur à un autre niveau en offrant une expérience immersive en plein écran lorsque le téléphone est positionné sur le côté. Il comprend des informations visibles, des widgets, des horloges, des photos et même des notifications.

Des améliorations de l'apprentissage automatique ont été apportées pour offrir une correction automatique et une dictée améliorées. Répondant aux plaintes des utilisateurs concernant la détérioration de la qualité de la correction automatique, cette mise à jour devrait renverser la situation.

En outre, la nouveauté du logiciel est une application propriétaire, « Journal », qui permet aux utilisateurs de suivre leurs activités quotidiennes et leur bien-être. Bien qu'il n'ait pas été disponible pour les tests bêta publics, les utilisateurs attendent avec impatience de tester ses fonctionnalités.

La liste exhaustive des avancées comprend également des améliorations de la navigation privée dans Safari, la prise en charge des mots de passe, de nouvelles fonctionnalités de santé mentale dans l'application Santé, des cartes hors ligne, des mises à jour d' Apple Music, AirPlay, AirTag, l'application Home, des rappels, Siri et bien plus encore. .

