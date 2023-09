Apple の iOS 17 の発売日が発表: 多数の機能が明らかに

大手テクノロジー企業であるApple Inc. 、次期オペレーティング システムであるiOS 17のリリース日を発表しました。 iPhoneのプレスステートメントで明らかにされているように、新しい OS は、2023 年 9 月 18 日月曜日から、自由にアクセスできるソフトウェア アップグレードとして展開を開始します。

まさにその通り、 iOS 17 、多数のファーストパーティ アプリにわたる多数の斬新な機能により、iPhone ユーザーのエクスペリエンスを向上させます。その中には、電話アプリ、メッセージ、FaceTime、その他いくつかのアプリがあります。注目に値する追加機能には、ライブ ボイスメール、FaceTime の音声およびビデオ メッセージ、改良されたメッセージ アプリ、および着信中に他の人に表示される画像のカスタマイズを容易にする連絡先ポスターが含まれます。

連絡先の共有を容易にするために、 Apple 「Name Drop」という名前の新機能を導入しています。ユーザーは携帯電話を近づけるだけで連絡先の共有が簡素化されます。

iOS 17では iMessage を改良するための大幅な見直しが予定されています。 Appleキーボードに組み込まれた新しいドロワーによってエクスペリエンスを改良することを目指しています。この動きにより、カメラ、写真、ステッカー、Apple Cash、オーディオ、位置情報共有などの一般的な機能へのアクセスが合理化されます。

楽しい機能に加えて、 Apple 「Live Stickers」を提供します。ユーザーは、個人の写真から被写体を抽出し、任意の効果を加えてこれらを作成できます。

Appleは今回のアップデートで安全性を無視していません。 「チェックイン」を使用すると、ユーザーは家族や友人に目的地に安全に到着したことを通知できます。

「スタンバイ」を導入したiOS 17では、携帯電話を横に置いたときに没入型の全画面エクスペリエンスを提供することで、ユーザー インターフェイスを別のレベルに引き上げました。一目でわかる情報、ウィジェット、時計、写真、さらには通知も含まれています。

機械学習の機能強化が導入され、自動修正とディクテーションが改善されました。オートコレクトの品質の低下に関するユーザーの苦情に対処するため、このアップデートにより形勢が逆転すると期待されています。

また、このソフトウェアには、ユーザーが毎日の活動や健康状態を追跡できるファーストパーティ アプリ「Journal」が新たに追加されました。パブリックベータテストには利用できませんでしたが、ユーザーはその機能をテストすることを心配して待っています。

進化の網羅的なリストには、Safari でのプライベート ブラウジングの機能強化、パスキーのサポート、ヘルスケア アプリの新しいメンタルヘルス機能、オフライン マップ、 Apple Musicのアップデート、AirPlay、AirTag、ホーム アプリ、リマインダー、 Siriなども含まれます。 。

