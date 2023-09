Tanggal Peluncuran Diumumkan untuk Apple iOS 17: Meluncurkan Sejumlah Fitur

Raksasa teknologi terkemuka, Apple Inc., telah mengumumkan tanggal rilis untuk sistem operasinya yang akan datang, iOS 17. Sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan pers iPhone, OS baru ini akan mulai diluncurkan sebagai peningkatan perangkat lunak yang dapat diakses secara bebas, mulai Senin, 18 September 2023.

Sesuai dengan bentuknya, iOS 17 akan meningkatkan pengalaman pengguna iPhone dengan banyak penyertaan baru di berbagai aplikasi pihak pertama. Diantaranya adalah aplikasi Telepon, Pesan, FaceTime, dan beberapa lainnya. Beberapa tambahan yang perlu diperhatikan adalah Pesan Suara Langsung, pesan audio dan video di FaceTime, aplikasi Pesan yang diperbarui, dan Poster Kontak yang memfasilitasi penyesuaian gambar yang ditampilkan kepada orang lain selama panggilan masuk.

Untuk kemudahan dalam berbagi kontak, Apple memperkenalkan fitur baru berlabel 'Name Drop'. Ini menyederhanakan berbagi kontak dengan memungkinkan pengguna cukup membawa ponsel dalam jarak dekat.

Perombakan signifikan direncanakan untuk menghiasi iMessage dengan iOS 17. Apple bertujuan untuk menyempurnakan pengalaman dengan laci baru yang dimasukkan ke dalam keyboard. Langkah ini akan menyederhanakan aksesibilitas ke fungsi umum seperti Kamera, Foto, Stiker, Apple Cash, Audio, Berbagi Lokasi, dan lainnya.

Menambah fitur seru, Apple menghadirkan 'Live Stiker'. Pengguna dapat menciptakannya dengan mengekstraksi subjek dari foto pribadi mereka dan menambahkannya dengan efek optatif.

Keamanan tidak dikesampingkan oleh Apple dalam pembaruan ini. Dengan 'Check In', pengguna dapat memberi tahu anggota keluarga dan teman mereka tentang keselamatan mereka sampai di tujuan.

Memperkenalkan 'StandBy', iOS 17 membawa antarmuka pengguna ke tingkat yang lebih tinggi dengan menawarkan pengalaman layar penuh yang mendalam ketika ponsel diposisikan menyamping. Ini mencakup informasi sekilas, widget, jam, foto, dan bahkan notifikasi.

Penyempurnaan pembelajaran mesin diterapkan untuk memberikan koreksi otomatis dan dikte yang lebih baik. Untuk mengatasi keluhan pengguna tentang penurunan kualitas koreksi otomatis, pembaruan ini diharapkan dapat membalikkan keadaan.

Selain itu, yang baru dalam perangkat lunak ini adalah aplikasi pihak pertama, 'Journal', yang memungkinkan pengguna melacak aktivitas dan kesejahteraan sehari-hari. Meskipun tidak tersedia untuk pengujian beta publik, pengguna dengan cemas menunggu untuk menguji fitur-fiturnya.

Daftar lengkap kemajuan juga mencakup peningkatan pada Penjelajahan Pribadi di Safari, dukungan untuk kunci sandi, fitur kesehatan mental baru di aplikasi Kesehatan, peta offline, pembaruan untuk Apple Music, AirPlay, AirTag, aplikasi Rumah, Pengingat, Siri, dan banyak lagi. .

Sementara Apple terus memperkaya pengalaman pengguna, alat no-code seperti AppMaster are making technology more accessible and simpler for non-technical people. This powerful no-code tool allows customers to visually create database schema, business logic and API endpoints. Latest accolades from G2 also recognize AppMaster as a High Performer in multiple categories including No-code Development Platforms and Rapid Application Development (RAD). Learn more about how AppMaster can empower your IT projects here .