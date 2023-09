Fecha de lanzamiento anunciada para iOS 17 de Apple: presenta una serie de funciones

El gigante tecnológico líder, Apple Inc., ha anunciado la fecha de lanzamiento de su próximo sistema operativo, iOS 17. Como se reveló en su comunicado de prensa iPhone, el nuevo sistema operativo comenzará su implementación como una actualización de software de libre acceso a partir del lunes 18 de septiembre de 2023.

Fiel a su forma, iOS 17 mejorará las experiencias de los usuarios de iPhone con una multitud de inclusiones novedosas en numerosas aplicaciones propias. Entre ellos se encuentran la aplicación Teléfono, Mensajes, FaceTime y varios otros. Algunas adiciones dignas de mención incluirían correo de voz en vivo, mensajes de audio y video en FaceTime, aplicación de Mensajes renovada y carteles de contacto que facilitan la personalización de las imágenes que aparecen a los demás durante las llamadas entrantes.

Para facilitar el intercambio de contactos, Apple está introduciendo una nueva función denominada "Nombrar". Simplifica el intercambio de contactos al permitir a los usuarios simplemente acercar los teléfonos.

Se prevé una revisión importante para iMessage con iOS 17. Apple pretende modernizar las experiencias con un novedoso cajón incorporado en el teclado. Este movimiento agilizará el acceso a funcionalidades comunes como cámara, foto, pegatinas, Apple Cash, audio, uso compartido de ubicación y más.

Además de las funciones divertidas, Apple presenta 'Live Stickers'. Los usuarios pueden crearlos extrayendo sujetos de sus fotografías personales y aumentándolos con efectos optativos.

Apple no deja de lado la seguridad en esta actualización. Con 'Check In', los usuarios pueden notificar a sus familiares y amigos sobre su llegada segura al destino.

Al presentar 'StandBy', iOS 17 lleva la interfaz de usuario a otro nivel al ofrecer una experiencia inmersiva en pantalla completa cuando el teléfono se coloca de lado. Incluye información visible, widgets, relojes, fotos e incluso notificaciones.

Se introdujeron mejoras en el aprendizaje automático para ofrecer autocorrección y dictado mejorados. Se espera que esta actualización, al abordar las quejas de los usuarios sobre el deterioro de la calidad de la autocorrección, cambie las tornas.

Además, una novedad en el software es una aplicación propia, 'Journal', que permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus actividades diarias y su bienestar. Aunque no estaba disponible para pruebas beta públicas, los usuarios esperan ansiosamente probar sus funciones.

La lista exhaustiva de avances también incluye mejoras en la navegación privada en Safari, compatibilidad con claves de acceso, nuevas funciones de salud mental en la aplicación Salud, mapas sin conexión, actualizaciones de Apple Music, AirPlay, AirTag, la aplicación Inicio, Recordatorios, Siri y mucho más. .

Mientras Apple continúa enriqueciendo la experiencia del usuario, las herramientas no-code como AppMaster are making technology more accessible and simpler for non-technical people. This powerful no-code tool allows customers to visually create database schema, business logic and API endpoints. Latest accolades from G2 also recognize AppMaster as a High Performer in multiple categories including No-code Development Platforms and Rapid Application Development (RAD). Learn more about how AppMaster can empower your IT projects here .