Ngày ra mắt được công bố cho iOS 17 của Apple: Ra mắt một loạt tính năng

Gã khổng lồ công nghệ hàng đầu, Apple Inc., đã công bố ngày phát hành hệ điều hành sắp tới của mình, iOS 17. Như đã tiết lộ trong thông cáo báo chí iPhone, hệ điều hành mới sẽ bắt đầu triển khai dưới dạng bản nâng cấp phần mềm có thể truy cập miễn phí, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Đúng như hình thức, iOS 17 sẽ nâng cao trải nghiệm của người dùng iPhone với vô số tính năng mới trên nhiều ứng dụng của bên thứ nhất. Trong số đó có ứng dụng Điện thoại, Tin nhắn, FaceTime và một số ứng dụng khác. Một số bổ sung đáng chú ý sẽ bao gồm Thư thoại trực tiếp, tin nhắn âm thanh và video trên FaceTime, ứng dụng Tin nhắn được cải tiến và Áp phích liên hệ giúp tùy chỉnh hình ảnh xuất hiện cho người khác trong khi gọi đến.

Để dễ dàng chia sẻ liên hệ, Apple đang giới thiệu một tính năng mới có nhãn 'Thả tên'. Nó đơn giản hóa việc chia sẻ liên hệ bằng cách cho phép người dùng chỉ cần mang điện thoại đến gần.

Một cuộc đại tu đáng kể được thiết lập để hỗ trợ iMessage với iOS 17. Apple đặt mục tiêu cải thiện trải nghiệm bằng một ngăn kéo mới được tích hợp vào bàn phím. Động thái này sẽ hợp lý hóa khả năng tiếp cận các chức năng phổ biến như Máy ảnh, Ảnh, Hình dán, Apple Cash, Âm thanh, Chia sẻ vị trí, v.v.

Để bổ sung thêm các tính năng thú vị, Apple còn giới thiệu 'Hình dán động'. Người dùng có thể tạo những thứ này bằng cách trích xuất các đối tượng từ ảnh cá nhân của họ và tăng cường chúng bằng các hiệu ứng tùy chọn.

Sự an toàn không bị Apple gạt sang một bên trong bản cập nhật này. Với 'Đăng ký', người dùng có thể thông báo cho các thành viên gia đình và bạn bè của họ về việc họ đã đến nơi an toàn.

Giới thiệu 'StandBy', iOS 17 đưa giao diện người dùng lên một tầm cao mới bằng cách mang đến trải nghiệm toàn màn hình sống động khi điện thoại được đặt sang một bên. Nó bao gồm thông tin có thể xem nhanh, vật dụng, đồng hồ, ảnh và thậm chí cả thông báo.

Các cải tiến về học máy đã được đưa vào để mang lại khả năng tự động sửa lỗi và đọc chính tả được cải thiện. Giải quyết những phàn nàn của người dùng về việc chất lượng tự động sửa lỗi ngày càng giảm, bản cập nhật này dự kiến ​​sẽ lật ngược tình thế.

Ngoài ra, điểm mới của phần mềm này là ứng dụng của bên thứ nhất, 'Nhật ký', cho phép người dùng theo dõi các hoạt động hàng ngày và sức khỏe của họ. Mặc dù nó không có sẵn để thử nghiệm beta công khai nhưng người dùng đang hồi hộp chờ đợi để thử nghiệm các tính năng của nó.

Danh sách cải tiến đầy đủ cũng bao gồm các cải tiến đối với Duyệt web riêng tư trong Safari, hỗ trợ mật khẩu, các tính năng mới về sức khỏe tâm thần trong ứng dụng Sức khỏe, bản đồ ngoại tuyến, cập nhật cho Apple Music, AirPlay, AirTag, ứng dụng Home, Nhắc nhở, Siri và nhiều hơn thế nữa .

