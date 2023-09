Ogłoszono datę premiery systemu iOS 17 firmy Apple: przedstawia szereg funkcji

Wiodący gigant technologiczny, Apple Inc., ogłosiła datę premiery swojego nadchodzącego systemu operacyjnego iOS 17. Jak ujawniono w oświadczeniu prasowym dotyczącym iPhone, wdrażanie nowego systemu operacyjnego jako ogólnodostępnej aktualizacji oprogramowania rozpocznie się w poniedziałek 18 września 2023 r.

To prawda, że iOS 17 poprawi doświadczenia użytkowników iPhone'a dzięki wielu nowatorskim dodatkom w licznych aplikacjach własnych. Wśród nich jest aplikacja Telefon, Wiadomości, FaceTime i kilka innych. Niektóre godne uwagi dodatki obejmują pocztę głosową na żywo, wiadomości audio i wideo w FaceTime, ulepszoną aplikację Wiadomości i plakaty kontaktowe, które ułatwiają dostosowywanie obrazów wyświetlanych innym osobom podczas połączeń przychodzących.

Aby ułatwić udostępnianie kontaktów, Apple wprowadza nową funkcję o nazwie „Upuść nazwę”. Upraszcza udostępnianie kontaktów, umożliwiając użytkownikom jedynie przybliżanie telefonów.

IMessage w iOS 17 ma zostać poddany znaczącym zmianom. Celem Apple jest unowocześnienie wrażeń dzięki nowatorskiej szufladzie wbudowanej w klawiaturę. To posunięcie usprawni dostępność popularnych funkcji, takich jak aparat, zdjęcia, naklejki, Apple Cash, audio, udostępnianie lokalizacji i nie tylko.

Oprócz zabawnych funkcji Apple prezentuje „Naklejki na żywo”. Użytkownicy mogą je tworzyć, wyodrębniając tematy ze swoich osobistych zdjęć i wzbogacając je efektami optycznymi.

W tej aktualizacji Apple nie ignoruje bezpieczeństwa. Dzięki opcji „Odprawa” użytkownicy mogą powiadomić członków rodziny i znajomych o bezpiecznym dotarciu do celu.

Wprowadzenie funkcji „StandBy” w iOS 17 przenosi interfejs użytkownika na inny poziom, oferując wciągające wrażenia na pełnym ekranie, gdy telefon jest ustawiony na bok. Zawiera widoczne informacje, widżety, zegary, zdjęcia, a nawet powiadomienia.

Wprowadzono ulepszenia uczenia maszynowego, aby zapewnić lepszą autokorektę i dyktowanie. W odpowiedzi na skargi użytkowników dotyczące pogarszającej się jakości autokorekty, oczekuje się, że ta aktualizacja odwróci sytuację.

Nowością w oprogramowaniu jest także własna aplikacja „Journal”, która umożliwia użytkownikom śledzenie ich codziennych czynności i dobrego samopoczucia. Chociaż nie był dostępny do publicznych testów beta, użytkownicy z niecierpliwością czekają na przetestowanie jego funkcji.

Wyczerpująca lista udoskonaleń obejmuje także ulepszenia przeglądania prywatnego w przeglądarce Safari, obsługę kluczy dostępu, nowe funkcje zdrowia psychicznego w aplikacji Zdrowie, mapy offline, aktualizacje Apple Music, AirPlay, AirTag, aplikacji Dom, Przypomnienia, Siri i wiele więcej .

