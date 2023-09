Annunciata la data di lancio di iOS 17 di Apple: svela una serie di funzionalità

Il colosso leader della tecnologia, Apple Inc., ha annunciato la data di rilascio del suo prossimo sistema operativo, iOS 17. Come rivelato nel comunicato stampa iPhone, il nuovo sistema operativo inizierà il suo lancio come aggiornamento software liberamente accessibile, a partire da lunedì 18 settembre 2023.

Fedele alla forma, iOS 17 migliorerà l’esperienza degli utenti iPhone con una moltitudine di nuove inclusioni in numerose app proprietarie. Tra questi ci sono l'app Telefono, Messaggi, FaceTime e molti altri. Alcune aggiunte degne di nota comprendono la segreteria telefonica in tempo reale, i messaggi audio e video su FaceTime, l'app Messaggi rinnovata e i poster dei contatti che facilitano la personalizzazione delle immagini visualizzate agli altri durante le chiamate in arrivo.

Per facilitare la condivisione dei contatti, Apple sta introducendo una nuova funzionalità denominata "Name Drop". Semplifica la condivisione dei contatti consentendo agli utenti di avvicinare semplicemente i telefoni.

Una revisione significativa è destinata ad abbellire iMessage con iOS 17. Apple punta a aggiornare l'esperienza con un nuovo cassetto incorporato nella tastiera. Questa mossa semplificherà l’accessibilità a funzionalità comuni come fotocamera, foto, adesivi, Apple Cash, audio, condivisione della posizione e altro ancora.

In aggiunta alle funzionalità divertenti, Apple presenta i "Live Stickers". Gli utenti possono crearli estraendo soggetti dalle loro fotografie personali e arricchendoli con effetti optative.

La sicurezza non viene messa da parte da Apple in questo aggiornamento. Con "Check In", gli utenti possono avvisare i propri familiari e amici del loro arrivo sano e salvo a destinazione.

Con l'introduzione di "StandBy", iOS 17 porta l'interfaccia utente a un altro livello offrendo un'esperienza coinvolgente a schermo intero quando il telefono è posizionato lateralmente. Include informazioni visibili, widget, orologi, foto e persino notifiche.

Sono stati introdotti miglioramenti dell'apprendimento automatico per fornire correzione automatica e dettatura migliorate. Rispondendo alle lamentele degli utenti riguardo al deterioramento della qualità della correzione automatica, questo aggiornamento dovrebbe ribaltare la situazione.

Inoltre, una novità del software è un'app proprietaria, "Journal", che consente agli utenti di monitorare le proprie attività quotidiane e il proprio benessere. Sebbene non fosse disponibile per il beta testing pubblico, gli utenti aspettano con ansia di testarne le funzionalità.

L'elenco esaustivo dei progressi comprende anche miglioramenti alla Navigazione privata in Safari, supporto per passkey, nuove funzionalità per la salute mentale nell'app Salute, mappe offline, aggiornamenti ad Apple Music, AirPlay, AirTag, l'app Casa, Promemoria, Siri e molto altro ancora. .

