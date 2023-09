Apple iOS 17 发布日期公布：推出大量功能

领先的科技巨头Apple Inc.宣布了即将推出的操作系统iOS 17的发布日期。正如iPhone新闻声明中所披露的那样,新操作系统将从 2023 年 9 月 18 日星期一开始作为免费软件升级推出。

一如既往, iOS 17将通过众多第一方应用程序中的大量新颖内容来增强 iPhone 用户的体验。其中包括电话应用程序、消息、FaceTime 等。一些值得注意的新增内容包括实时语音邮件、FaceTime 上的音频和视频消息、改进的消息应用程序以及有助于自定义来电期间向其他人显示的图像的联系人海报。

为了简化联系人共享, Apple推出了一项名为“Name Drop”的新功能。它使用户只需将手机靠近即可简化联系人共享。

iOS 17将对 iMessage 进行重大修改。 Apple目标是通过将新颖的抽屉融入键盘来改进体验。此举将简化相机、照片、贴纸、Apple Cash、音频、位置共享等常用功能的访问。

除了有趣的功能外, Apple还推出了“实时贴纸”。用户可以通过从个人照片中提取主题并使用可选效果对其进行增强来创建这些主题。

Apple在此更新中并未忽视安全性。通过“办理登机”,用户可以通知家人和朋友他们已安全抵达目的地。

iOS 17引入了“待机”功能,在手机侧放时提供身临其境的全屏体验,将用户界面提升到另一个水平。它包括一目了然的信息、小部件、时钟、照片,甚至通知。

机器学习增强功能被注入以提供改进的自动更正和听写。为了解决用户对自动更正质量恶化的抱怨,此更新预计将扭转局面。

此外,该软件还新增了第一方应用程序“Journal”,它允许用户跟踪他们的日常活动和健康状况。尽管它尚未进行公开测试,但用户正在焦急地等待测试其功能。

详尽的改进列表还包括对 Safari 中隐私浏览的增强、对密钥的支持、健康应用程序中的新心理健康功能、离线地图、 Apple Music 、AirPlay、AirTag、家庭应用程序、提醒、 Siri等的更新。

