Lanceringsdatum aangekondigd voor Apple's iOS 17: onthult een groot aantal functies

De toonaangevende technologiegigant Apple Inc. heeft de releasedatum aangekondigd voor zijn aanstaande besturingssysteem, iOS 17. Zoals bekendgemaakt in de iPhone persverklaring zal het nieuwe besturingssysteem vanaf maandag 18 september 2023 worden uitgerold als een vrij toegankelijke software-upgrade.

Zoals het hoort zal iOS 17 de ervaringen van iPhone-gebruikers verbeteren met een groot aantal nieuwe toevoegingen in talloze first-party apps. Onder hen zijn de Telefoon-app, Berichten, FaceTime en verschillende andere. Enkele opmerkelijke toevoegingen zijn onder meer Live Voicemail, audio- en videoberichten op FaceTime, de vernieuwde Berichten-app en Contactposters die het aanpassen van afbeeldingen die aan anderen verschijnen tijdens inkomende oproepen vergemakkelijken.

Om het delen van contacten gemakkelijker te maken, introduceert Apple een nieuwe functie met de naam 'Name Drop'. Het vereenvoudigt het delen van contacten doordat gebruikers alleen telefoons in de buurt kunnen brengen.

Er staat een ingrijpende herziening gepland om de iMessage te verfraaien met iOS 17. Apple wil de ervaringen achteraf uitrusten met een nieuwe lade die in het toetsenbord is geïntegreerd. Deze stap stroomlijnt de toegankelijkheid van algemene functionaliteiten zoals de camera, foto, stickers, Apple Cash, audio, locatie delen en meer.

Als aanvulling op de leuke functies presenteert Apple 'Live Stickers'. Gebruikers kunnen deze creëren door onderwerpen uit hun persoonlijke foto's te halen en deze uit te breiden met optische effecten.

Veiligheid wordt in deze update niet aan de kant gezet door Apple. Met 'Check In' kunnen gebruikers hun familieleden en vrienden op de hoogte stellen van hun veilige aankomst op de bestemming.

Met de introductie van 'StandBy' tilt iOS 17 de gebruikersinterface naar een ander niveau door een meeslepende ervaring op volledig scherm te bieden wanneer de telefoon zijwaarts wordt geplaatst. Het bevat overzichtelijke informatie, widgets, klokken, foto's en zelfs meldingen.

Verbeteringen op het gebied van machinaal leren zijn aangebracht om verbeterde autocorrectie en dicteren te leveren. Deze update beantwoordt de klachten van gebruikers over de verslechterende autocorrectiekwaliteit en zal naar verwachting de rollen omdraaien.

Ook nieuw in de software is een first-party app, 'Journal', waarmee gebruikers hun dagelijkse activiteiten en welzijn kunnen volgen. Hoewel het niet beschikbaar was voor openbare bètatests, wachten gebruikers met spanning op het testen van de functies ervan.

De uitgebreide lijst met verbeteringen omvat ook verbeteringen aan Private Browsing in Safari, ondersteuning voor wachtwoordsleutels, nieuwe functies voor geestelijke gezondheidszorg in de Gezondheid-app, offline kaarten, updates voor Apple Music, AirPlay, AirTag, de Home-app, Herinneringen, Siri en nog veel meer. .

Terwijl Apple de gebruikerservaring blijft verrijken, maken no-code tools zoals AppMaster technologie toegankelijker en eenvoudiger voor niet-technische mensen.