Anunciada a data de lançamento do iOS 17 da Apple: revela uma série de recursos

A gigante líder da tecnologia, Apple Inc., anunciou a data de lançamento de seu próximo sistema operacional, iOS 17. Conforme divulgado no comunicado à imprensa iPhone, o novo sistema operacional começará a ser implementado como uma atualização de software de acesso gratuito a partir de segunda-feira, 18 de setembro de 2023.

Fiel à sua forma, iOS 17 aprimorará as experiências dos usuários do iPhone com uma infinidade de novas inclusões em vários aplicativos originais. Entre eles estão o app Telefone, Mensagens, FaceTime e vários outros. Algumas adições dignas de nota incluiriam correio de voz ao vivo, mensagens de áudio e vídeo no FaceTime, aplicativo de mensagens renovado e pôsteres de contato que facilitam a personalização de imagens que aparecem para outras pessoas durante chamadas recebidas.

Para facilitar o compartilhamento de contatos, Apple está introduzindo um novo recurso denominado ‘Name Drop’. Ele simplifica o compartilhamento de contatos, permitindo que os usuários simplesmente aproximem os telefones.

Uma revisão significativa está programada para agraciar o iMessage com iOS 17. Apple pretende modernizar as experiências com uma nova gaveta incorporada ao teclado. Esta mudança irá agilizar a acessibilidade a funcionalidades comuns, como Câmera, Foto, Adesivos, Apple Cash, Áudio, Compartilhamento de Localização e muito mais.

Somando-se aos recursos divertidos, Apple apresenta ‘Live Stickers’. Os usuários podem criá-los extraindo assuntos de suas fotografias pessoais e aumentando-os com efeitos opcionais.

A segurança não está sendo deixada de lado pela Apple nesta atualização. Com o ‘Check In’, os usuários podem avisar seus familiares e amigos sobre sua chegada segura ao destino.

Apresentando o 'StandBy', iOS 17 leva a interface do usuário a outro nível, oferecendo uma experiência envolvente em tela cheia quando o telefone está posicionado de lado. Inclui informações visíveis, widgets, relógios, fotos e até notificações.

Aprimoramentos de aprendizado de máquina foram infundidos para fornecer autocorreção e ditado aprimorados. Atendendo às reclamações dos usuários sobre a deterioração da qualidade da correção automática, espera-se que esta atualização vire o jogo.

Além disso, uma novidade no software é um aplicativo original, ‘Journal’, que permite aos usuários monitorar suas atividades diárias e bem-estar. Embora não estivesse disponível para testes beta públicos, os usuários aguardavam ansiosamente para testar seus recursos.

A lista exaustiva de avanços também inclui melhorias na navegação privada no Safari, suporte para chaves de acesso, novos recursos de saúde mental no aplicativo Saúde, mapas off-line, atualizações para Apple Music, AirPlay, AirTag, aplicativo Home, Lembretes, Siri e muito mais. .

