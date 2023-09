أعلنت شركة التكنولوجيا الرائدة Apple Inc. عن تاريخ إصدار نظام التشغيل القادم iOS 17. وكما تم الكشف عنه في بيان iPhone الصحفي، سيبدأ نظام التشغيل الجديد في طرحه كترقية برمجية يمكن الوصول إليها مجانًا، بدءًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

صحيح أن iOS 17 سيعزز تجارب مستخدمي iPhone من خلال العديد من الإضافات الجديدة عبر العديد من تطبيقات الطرف الأول. من بينها تطبيق الهاتف والرسائل وFaceTime والعديد من التطبيقات الأخرى. ستشمل بعض الإضافات الجديرة بالملاحظة البريد الصوتي المباشر ورسائل الصوت والفيديو على FaceTime وتطبيق الرسائل المتجدد وملصقات جهات الاتصال التي تسهل تخصيص الصور التي تظهر للآخرين أثناء المكالمات الواردة.

لتسهيل مشاركة جهات الاتصال، تقدم Apple ميزة جديدة تسمى "Name Drop". إنه يبسط مشاركة جهات الاتصال من خلال تمكين المستخدمين من تقريب الهواتف فقط.

تم إجراء إصلاح شامل لإضفاء لمسة جمالية على iMessage مع iOS 17. تهدف Apple إلى تحديث التجارب من خلال درج جديد مدمج في لوحة المفاتيح. ستعمل هذه الخطوة على تبسيط إمكانية الوصول إلى الوظائف الشائعة مثل الكاميرا والصور والملصقات وApple Cash والصوت ومشاركة الموقع والمزيد.

إضافة إلى الميزات الممتعة، تقدم Apple "الملصقات الحية". يمكن للمستخدمين إنشاء هذه العناصر عن طريق استخراج الموضوعات من صورهم الشخصية وزيادتها بتأثيرات اختيارية.

لم يتم تهميش السلامة من قبل Apple في هذا التحديث. ومن خلال خاصية "تسجيل الدخول"، يمكن للمستخدمين إخطار أفراد عائلاتهم وأصدقائهم بشأن وصولهم الآمن إلى الوجهة.

من خلال تقديم ميزة "StandBy"، يرتقي iOS 17 بواجهة المستخدم إلى مستوى آخر من خلال تقديم تجربة غامرة بملء الشاشة عندما يكون الهاتف في وضع جانبي. يتضمن معلومات سريعة وعناصر واجهة مستخدم وساعات وصور وحتى إشعارات.

تم إدخال تحسينات على التعلم الآلي لتقديم تصحيح تلقائي وإملاء محسّن. لمعالجة شكاوى المستخدمين بشأن تدهور جودة التصحيح التلقائي، من المتوقع أن يقلب هذا التحديث الطاولة.

ومن الميزات الجديدة أيضًا في البرنامج تطبيق الطرف الأول، "Journal"، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع أنشطتهم اليومية ورفاهيتهم. وعلى الرغم من أنه لم يكن متاحًا للاختبار التجريبي العام، إلا أن المستخدمين ينتظرون بفارغ الصبر اختبار ميزاته.

تتضمن القائمة الشاملة للتطورات أيضًا تحسينات على التصفح الخاص في Safari، ودعم مفاتيح المرور، وميزات جديدة للصحة العقلية في تطبيق Health، والخرائط غير المتصلة بالإنترنت، وتحديثات على Apple Music ، وAirPlay، وAirTag، وتطبيق Home، والتذكيرات، و Siri ، وغير ذلك الكثير. .

بينما تواصل Apple إثراء تجربة المستخدم، فإن الأدوات no-code مثل AppMaster are making technology more accessible and simpler for non-technical people. This powerful no-code tool allows customers to visually create database schema, business logic and API endpoints. Latest accolades from G2 also recognize AppMaster as a High Performer in multiple categories including No-code Development Platforms and Rapid Application Development (RAD). Learn more about how AppMaster can empower your IT projects here .