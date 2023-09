Startdatum für Apples iOS 17 bekannt gegeben: Enthüllt eine Vielzahl von Funktionen

Der führende Technologieriese Apple Inc. hat den Veröffentlichungstermin für sein kommendes Betriebssystem iOS 17 bekannt gegeben. Wie in der iPhone Pressemitteilung bekannt gegeben, wird das neue Betriebssystem ab Montag, dem 18. September 2023, als frei zugängliches Software-Upgrade eingeführt.

Wie gewohnt wird iOS 17 das Erlebnis von iPhone-Benutzern durch eine Vielzahl neuartiger Einbindungen in zahlreichen Erstanbieter-Apps verbessern. Darunter sind die Telefon-App, Nachrichten, FaceTime und mehrere andere. Zu den bemerkenswerten Ergänzungen gehören Live-Voicemail, Audio- und Videonachrichten auf FaceTime, eine überarbeitete Nachrichten-App und Kontaktposter, die die Anpassung von Bildern erleichtern, die anderen bei eingehenden Anrufen angezeigt werden.

Um das Teilen von Kontakten zu vereinfachen, führt Apple eine neue Funktion mit der Bezeichnung „Name Drop“ ein. Es vereinfacht die Kontaktfreigabe, indem es Benutzern ermöglicht, Telefone einfach in die Nähe zu bringen.

Mit iOS 17 wird iMessage umfassend überarbeitet. Apple will die Erfahrungen mit einer neuartigen, in die Tastatur integrierten Schublade nachrüsten. Durch diesen Schritt wird der Zugriff auf gängige Funktionen wie Kamera, Foto, Aufkleber, Apple Cash, Audio, Standortfreigabe und mehr optimiert.

Zusätzlich zu den unterhaltsamen Funktionen präsentiert Apple „Live Sticker“. Benutzer können diese erstellen, indem sie Motive aus ihren persönlichen Fotos extrahieren und sie mit optativen Effekten ergänzen.

Die Sicherheit wird von Apple in diesem Update nicht außer Acht gelassen. Mit „Check In“ können Nutzer ihre Familienangehörigen und Freunde über ihre sichere Ankunft am Zielort informieren.

Mit der Einführung von „StandBy“ hebt iOS 17 die Benutzeroberfläche auf ein neues Niveau, indem es ein immersives Vollbilderlebnis bietet, wenn das Telefon seitlich positioniert wird. Es enthält übersichtliche Informationen, Widgets, Uhren, Fotos und sogar Benachrichtigungen.

Verbesserungen des maschinellen Lernens wurden integriert, um eine verbesserte Autokorrektur und Diktierfunktion zu ermöglichen. Dieses Update geht auf die Beschwerden der Benutzer über die sich verschlechternde Qualität der Autokorrektur ein und wird voraussichtlich den Spieß umdrehen.

Neu in der Software ist außerdem die First-Party-App „Journal“, mit der Benutzer ihre täglichen Aktivitäten und ihr Wohlbefinden verfolgen können. Obwohl es nicht für öffentliche Betatests verfügbar war, warten die Benutzer gespannt darauf, seine Funktionen zu testen.

Die umfassende Liste der Weiterentwicklungen umfasst auch Verbesserungen beim privaten Surfen in Safari, Unterstützung für Passkeys, neue Funktionen für die psychische Gesundheit in der Health-App, Offline-Karten, Updates für Apple Music, AirPlay, AirTag, die Home-App, Erinnerungen, Siri und vieles mehr .

Während Apple das Benutzererlebnis weiterhin bereichert, no-code Tools wie AppMaster die Technologie für technisch nicht versierte Menschen zugänglicher und einfacher.