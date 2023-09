Apple के iOS 17 के लिए लॉन्च तिथि की घोषणा: कई सुविधाओं का अनावरण

अग्रणी टेक दिग्गज, Apple Inc. अपने आगामी ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS 17 की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। जैसा कि इसके iPhone प्रेस वक्तव्य में बताया गया है, नया OS सोमवार, 18 सितंबर, 2023 से एक स्वतंत्र रूप से सुलभ सॉफ़्टवेयर अपग्रेड के रूप में अपना रोल-आउट शुरू करेगा।

सही रूप में, iOS 17 कई प्रथम-पक्ष ऐप्स में कई नवीन समावेशन के साथ iPhone उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को बढ़ाएगा। इनमें फ़ोन ऐप, संदेश, फेसटाइम और कई अन्य शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय परिवर्धन में लाइव वॉयसमेल, फेसटाइम पर ऑडियो और वीडियो संदेश, संशोधित संदेश ऐप और संपर्क पोस्टर शामिल होंगे जो इनकमिंग कॉल के दौरान दूसरों को दिखाई देने वाली छवियों के अनुकूलन की सुविधा प्रदान करते हैं।

संपर्क साझा करने में आसानी के लिए, Apple 'नेम ड्रॉप' नाम से एक नया फीचर पेश कर रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल फोन को नजदीक लाने में सक्षम बनाकर संपर्क साझाकरण को सरल बनाता है।

iOS 17 के साथ iMessage को सुशोभित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी है। Apple लक्ष्य कीबोर्ड में शामिल एक नए ड्रॉअर के साथ अनुभवों को फिर से तैयार करना है। यह कदम कैमरा, फोटो, स्टिकर, ऐप्पल कैश, ऑडियो, लोकेशन शेयरिंग और अन्य जैसी सामान्य कार्यात्मकताओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा।

मज़ेदार सुविधाओं को जोड़ते हुए, Apple 'लाइव स्टिकर' प्रस्तुत करता है। उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत तस्वीरों से विषय निकालकर और उन्हें वैकल्पिक प्रभावों के साथ बढ़ाकर इन्हें बना सकते हैं।

इस अपडेट में Apple द्वारा सुरक्षा को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। 'चेक इन' के साथ, उपयोगकर्ता अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को गंतव्य पर अपने सुरक्षित आगमन के बारे में सूचित कर सकते हैं।

'स्टैंडबाय' पेश करते हुए, iOS 17 फोन को किनारे पर रखने पर एक इमर्सिव फुल-स्क्रीन अनुभव प्रदान करके उपयोगकर्ता-इंटरफ़ेस को दूसरे स्तर पर ले जाता है। इसमें देखने योग्य जानकारी, विजेट, घड़ियां, फ़ोटो और यहां तक ​​कि सूचनाएं भी शामिल हैं।

बेहतर स्वतः सुधार और श्रुतलेख प्रदान करने के लिए मशीन लर्निंग संवर्द्धन का उपयोग किया गया। स्वत: सुधार गुणवत्ता में गिरावट के बारे में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को संबोधित करते हुए, इस अद्यतन से स्थिति बदलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, सॉफ़्टवेयर में नया एक प्रथम-पक्ष ऐप, 'जर्नल' है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी दैनिक गतिविधियों और भलाई को ट्रैक करने की अनुमति देता है। हालाँकि यह सार्वजनिक बीटा परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन उपयोगकर्ता इसकी सुविधाओं का परीक्षण करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

प्रगति की विस्तृत सूची में सफ़ारी में निजी ब्राउज़िंग में सुधार, पासकी के लिए समर्थन, हेल्थ ऐप में ताज़ा मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ, ऑफ़लाइन मानचित्र, Apple Music, एयरप्ले, एयरटैग, होम ऐप, रिमाइंडर, Siri और बहुत कुछ के अपडेट शामिल हैं। .

जबकि Apple उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करना जारी रखता है, AppMaster जैसे no-code टूल AppMaster are making technology more accessible and simpler for non-technical people. This powerful no-code tool allows customers to visually create database schema, business logic and API endpoints. Latest accolades from G2 also recognize AppMaster as a High Performer in multiple categories including No-code Development Platforms and Rapid Application Development (RAD). Learn more about how AppMaster can empower your IT projects here .