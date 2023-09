ประกาศวันเปิดตัวสำหรับ iOS 17 ของ Apple: เปิดตัวฟีเจอร์มากมาย

Apple Inc. บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ชั้นนำ ได้ประกาศวันวางจำหน่ายระบบปฏิบัติการ iOS 17 ที่กำลังจะเปิดตัว ตามที่เปิดเผยในแถลงการณ์ของ iPhone ระบบปฏิบัติการใหม่จะเริ่มเปิดตัวเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้ฟรีเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2023

ตามรูปแบบ iOS 17 จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ iPhone ด้วยการรวมเอาใหม่ๆ มากมายไว้ในแอพของบริษัทบุคคลที่หนึ่งจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือแอพโทรศัพท์, ข้อความ, FaceTime และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งที่เพิ่มเติมที่ควรค่าแก่การสังเกต ได้แก่ Live Voicemail, ข้อความเสียงและวิดีโอบน FaceTime, แอพ Messages ที่ปรับปรุงใหม่ และ Contact Poster ซึ่งอำนวยความสะดวกในการปรับแต่งรูปภาพที่ปรากฏต่อผู้อื่นระหว่างสายเรียกเข้า

เพื่อความสะดวกในการแชร์รายชื่อติดต่อ Apple ขอแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า 'Name Drop' ช่วยให้การแบ่งปันรายชื่อติดต่อง่ายขึ้นโดยทำให้ผู้ใช้สามารถนำโทรศัพท์มาอยู่ใกล้ๆ เท่านั้น

การยกเครื่องครั้งใหญ่ได้รับการตั้งค่าให้รองรับ iMessage ด้วย iOS 17 Apple ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงประสบการณ์ใหม่ด้วยลิ้นชักแบบใหม่ที่รวมอยู่ในคีย์บอร์ด การย้ายครั้งนี้จะปรับปรุงการเข้าถึงฟังก์ชันทั่วไป เช่น กล้อง รูปภาพ สติกเกอร์ Apple Cash เสียง การแชร์ตำแหน่ง และอื่นๆ

นอกเหนือจากฟีเจอร์สนุกๆ แล้ว Apple ยังนำเสนอ 'สติ๊กเกอร์สด' ผู้ใช้สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้โดยแยกวัตถุออกจากภาพถ่ายส่วนตัวและเพิ่มเอฟเฟกต์เหล่านี้

Apple ไม่ได้กีดกันความปลอดภัยในการอัพเดทนี้ ด้วย 'เช็คอิน' ผู้ใช้สามารถแจ้งสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

iOS 17 เปิดตัว 'StandBy' ยกระดับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ไปอีกระดับหนึ่งโดยมอบประสบการณ์เต็มหน้าจอที่สมจริงเมื่อวางโทรศัพท์ไว้ด้านข้าง ประกอบด้วยข้อมูลที่มองเห็นได้ง่าย วิดเจ็ต นาฬิกา รูปภาพ และแม้แต่การแจ้งเตือน

การปรับปรุงการเรียนรู้ของเครื่องได้รับการผสมผสานเพื่อมอบการแก้ไขอัตโนมัติและการเขียนตามคำบอกที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพการแก้ไขอัตโนมัติที่ลดลง การอัปเดตนี้คาดว่าจะพลิกสถานการณ์

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์นี้คือแอปบุคคลที่หนึ่ง 'Journal' ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามกิจกรรมประจำวันและความเป็นอยู่ที่ดีของตนได้ แม้ว่าจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการทดสอบเบต้าสาธารณะ แต่ผู้ใช้ก็กำลังรอที่จะทดสอบคุณสมบัติต่างๆ อย่างใจจดใจจ่อ

รายการความก้าวหน้าที่ละเอียดถี่ถ้วนยังรวมถึงการปรับปรุงการดูเว็บแบบส่วนตัวใน Safari การรองรับรหัสผ่าน คุณสมบัติด้านสุขภาพจิตใหม่ล่าสุดในแอพ Health แผนที่ออฟไลน์ การอัพเดท Apple Music, AirPlay, AirTag, แอพ Home, เตือนความจำ, Siri และอีกมากมาย .

