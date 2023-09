Apple iOS 17 출시일 발표: 다양한 기능 공개

선도적인 기술 기업인 Apple Inc. 곧 출시될 운영 체제인 iOS 17 의 출시일을 발표했습니다. iPhone 언론 성명에서 공개된 바와 같이, 새로운 OS는 2023년 9월 18일 월요일부터 무료로 액세스할 수 있는 소프트웨어 업그레이드로 출시될 예정입니다.

iOS 17 원래대로라면 수많은 자사 앱에 걸쳐 새롭고 다양한 기능을 포함해 iPhone 사용자의 경험을 향상시킬 것입니다. 그 중에는 전화 앱, 메시지, FaceTime 등이 있습니다. 주목할만한 일부 추가 기능에는 라이브 음성 메일, FaceTime의 오디오 및 비디오 메시지, 개선된 메시지 앱, 수신 전화 중에 다른 사람에게 표시되는 이미지를 쉽게 사용자 정의할 수 있는 연락처 포스터가 포함됩니다.

연락처 공유를 쉽게 하기 위해 Apple 'Name Drop'이라는 새로운 기능을 도입했습니다. 사용자가 휴대폰을 가까이 가져가기만 하면 연락처 공유가 단순화됩니다.

iOS 17 에서는 iMessage를 우아하게 만들기 위해 대대적인 점검이 예정되어 있습니다. Apple 키보드에 새로운 서랍을 통합하여 경험을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 움직임은 카메라, 사진, 스티커, Apple Cash, 오디오, 위치 공유 등과 같은 일반적인 기능에 대한 접근성을 간소화할 것입니다.

재미있는 기능에 Apple '라이브 스티커'를 선보인다. 사용자는 개인 사진에서 피사체를 추출하고 선택적 효과를 추가하여 이를 만들 수 있습니다.

이번 업데이트에서 Apple 은 안전을 무시하지 않습니다. '체크인'을 통해 사용자는 가족, 친구에게 목적지에 안전하게 도착했음을 알릴 수 있습니다.

'StandBy'를 도입한 iOS 17 휴대폰을 옆으로 놓았을 때 몰입형 전체 화면 경험을 제공함으로써 사용자 인터페이스를 한 단계 더 끌어올렸습니다. 여기에는 한눈에 알아볼 수 있는 정보, 위젯, 시계, 사진, 심지어 알림까지 포함됩니다.

향상된 자동 수정 및 받아쓰기를 제공하기 위해 기계 학습 기능이 향상되었습니다. 자동 수정 품질 저하에 대한 사용자 불만을 해결하는 이번 업데이트는 상황을 반전시킬 것으로 예상됩니다.

또한 소프트웨어의 새로운 기능은 사용자가 일상 활동과 웰빙을 추적할 수 있는 자사 앱인 'Journal'입니다. 공개 베타 테스트에는 사용할 수 없었지만 사용자는 해당 기능을 테스트하기 위해 애타게 기다리고 있습니다.

철저한 개선 사항 목록에는 Safari의 개인 정보 보호 브라우징 개선, 암호 지원, 건강 앱의 새로운 정신 건강 기능, 오프라인 지도, Apple Music 업데이트, AirPlay, AirTag, 홈 앱, 미리 알림, Siri 등이 포함됩니다. .

