Объявлена ​​дата запуска iOS 17 от Apple: раскрывается множество функций

Ведущий технологический гигант Apple Inc. объявил дату выпуска своей будущей операционной системы iOS 17. Как указано в заявлении для прессы iPhone, новая ОС начнет развертывание в качестве бесплатно доступного обновления программного обеспечения, начиная с понедельника, 18 сентября 2023 года.

Как и предполагалось, iOS 17 улучшит работу пользователей iPhone благодаря множеству новых функций в многочисленных сторонних приложениях. Среди них приложение «Телефон», «Сообщения», FaceTime и некоторые другие. Некоторые заслуживающие внимания дополнения включают живую голосовую почту, аудио- и видеосообщения в FaceTime, обновленное приложение «Сообщения» и плакаты с контактами, которые облегчают настройку изображений, отображаемых другим во время входящих вызовов.

Для упрощения обмена контактами Apple представляет новую функцию под названием «Сброс имени». Это упрощает обмен контактами, позволяя пользователям просто подносить телефоны в непосредственной близости.

В iOS 17 запланировано значительное обновление iMessage. Apple стремится усовершенствовать этот опыт с помощью нового выдвижного ящика, встроенного в клавиатуру. Этот шаг упростит доступ к общим функциям, таким как камера, фото, стикеры, Apple Cash, аудио, обмен геоданными и многое другое.

В дополнение к интересным функциям Apple представляет «Живые стикеры». Пользователи могут создавать их, извлекая объекты из своих личных фотографий и дополняя их дополнительными эффектами.

В этом обновлении Apple не оставляет без внимания безопасность. С помощью функции «Регистрация» пользователи могут уведомить членов своей семьи и друзей о своем благополучном прибытии в пункт назначения.

Представляя режим ожидания, iOS 17 выводит пользовательский интерфейс на новый уровень, предлагая захватывающий полноэкранный режим, когда телефон расположен боком. Он включает в себя просматриваемую информацию, виджеты, часы, фотографии и даже уведомления.

Улучшения машинного обучения были введены для улучшения автозамены и диктовки. Ожидается, что это обновление призвано удовлетворить жалобы пользователей на ухудшение качества автозамены.

Кроме того, новинкой в ​​программном обеспечении является стороннее приложение «Журнал», которое позволяет пользователям отслеживать свою повседневную деятельность и самочувствие. Хотя он не был доступен для публичного бета-тестирования, пользователи с нетерпением ждут возможности протестировать его функции.

Исчерпывающий список улучшений также включает в себя улучшения частного просмотра в Safari, поддержку паролей, новые функции психического здоровья в приложении «Здоровье», автономные карты, обновления Apple Music, AirPlay, AirTag, приложения Home, напоминаний, Siri и многое другое. .

