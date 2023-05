Görsel geliştirme platformu Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Başarılı işletme rollerine ek olarak Leinwand, girişim yatırımlarına aktif olarak dahil oldu ve Compass, Anaplan ve Marin Software dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu pozisyonlarında bulundu.

Leinwand, Webflow'un geleceğinin bir parçası olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, Web geliştirmenin geleceği Webflow ve ben de bu geleceğin bir parçası olmak istiyorum. Leinwand'ın bir CTO olarak deneyimi, iş açısından kritik web siteleri oluştururken pazarlama ve mühendislik ekiplerinin karşılaştığı işbirliği sorunları hakkında ona benzersiz bir bakış açısı sağladı. Webflow'un bu sorunları çözme ve geliştirici yeteneklerini daha geniş bir kitleye ulaştırma misyonuna katkıda bulunmaya can atıyor.

Dell, Discord, Dropbox, PwC ve Philips gibi büyük şirketlerin Webflow'un kurumsal sınıf çözümlerini seçmesiyle Webflow, geçen yıl tüm iş alanlarında önemli bir büyüme kaydetti. Ayrıca, daha geniş sektör yavaşlasa bile platformdaki e-ticaret etkinliği iki katına çıktı. Webflow kullanıcıların web sitelerini başlatmak ve sürdürmek için ürün ve hizmetlere erişmeleri için hepsi bir arada bir deneyim sağlayan, yakın zamanda piyasaya sürülen Webflow Marketplace gibi yeni özellikler sunmaya devam etti.

Webflow CEO'su ve kurucu ortağı Vlad Magdalin, Leinwand'ın küçük ekipler ve büyük işletmeler arasında varlığını genişletirken platformun güvenilir, hızlı ve güvenli kalmasını sağlayarak yenilik ve ölçeklenebilirliği dengeleme becerisine olan güvenini dile getirdi. Magdalin, Webflow'un yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek için Leinwand ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyor.

Bu duyuru, Webflow bir dizi yakın tarihli yönetici atamasını takip eder. Haziran 2022'de, daha önce NFL ve AppDynamics'ten Linda Tong, şirketin ilk COO'su olarak katıldı. Mayıs 2022'de Shane Murphy-Reuter, ZoomInfo'nun yıllık yinelenen gelirde (ARR) 1 milyar ABD doları elde etmesine yönelik pazarlama çabalarına liderlik ettikten sonra Webflow'un ilk CMO'su oldu.

