ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

তার সফল অপারেটিং ভূমিকা ছাড়াও, লেইনওয়ান্ড সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ বিনিয়োগে জড়িত এবং কম্পাস, আনাপ্লান এবং মেরিন সফটওয়্যার সহ বেশ কয়েকটি সংস্থায় বোর্ডের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

Leinwand Webflow এর ভবিষ্যৎ এর একটি অংশ হতে তার উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ভবিষ্যৎ হল Webflow, এবং আমি সেই ভবিষ্যতের অংশ হতে চাই। CTO হিসাবে Leinwand এর অভিজ্ঞতা তাকে ব্যবসা-সমালোচনামূলক ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় বিপণন এবং প্রকৌশল দলগুলির মুখোমুখি সহযোগিতার সমস্যাগুলির উপর একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। তিনি এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং বৃহত্তর দর্শকদের কাছে বিকাশকারীর ক্ষমতা নিয়ে আসার জন্য Webflow এর মিশনে অবদান রাখতে আগ্রহী।

ডেল, ডিসকর্ড, ড্রপবক্স, পিডব্লিউসি এবং ফিলিপস-এর মতো বড় কোম্পানিগুলি ওয়েবফ্লো-এর এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড সলিউশন বেছে নিয়ে, Webflow গত বছরে সমস্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্র জুড়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু, প্ল্যাটফর্মে ই-কমার্স কার্যকলাপ দ্বিগুণ হয়েছে, এমনকি বৃহত্তর শিল্পের গতি কমে গেছে। Webflow নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তন করা অব্যাহত রেখেছে, যেমন সম্প্রতি উন্মোচিত Webflow মার্কেটপ্লেস, যা ব্যবহারকারীদের তাদের ওয়েবসাইট চালু এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পণ্য এবং পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য সর্বাত্মক অভিজ্ঞতা প্রদান করে৷

Webflow এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা Vlad Magdalin, উদ্ভাবন এবং স্কেলেবিলিটির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য লেইনওয়ান্ডের ক্ষমতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন, যাতে প্ল্যাটফর্মটি নির্ভরযোগ্য, দ্রুত এবং নিরাপদ থাকে কারণ এটি ছোট দল এবং বড় উদ্যোগগুলির মধ্যে তার উপস্থিতি প্রসারিত করে। ম্যাগডালিন ওয়েবফ্লো-এর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে Leinwand-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ।

এই ঘোষণা Webflow এ সাম্প্রতিক এক্সিকিউটিভ অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটি সিরিজ অনুসরণ করে। 2022 সালের জুনে, লিন্ডা টং, পূর্বে NFL এবং AppDynamics-এর, কোম্পানির প্রথম COO হিসেবে যোগদান করেন। 2022 সালের মে মাসে, শেন মারফি-রয়টার বার্ষিক পুনরাবৃত্ত রাজস্ব (ARR) $1 বিলিয়ন অর্জনের জন্য ZoomInfo-এর জন্য পূর্বে অগ্রণী বিপণন প্রচেষ্টার পরে Webflow-এর উদ্বোধনী CMO হয়েছিলেন।

