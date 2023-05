Nền tảng phát triển trực quan Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Trước khi tham gia Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Ngoài vai trò điều hành thành công của mình, Leinwand còn tích cực tham gia đầu tư mạo hiểm và giữ các vị trí trong hội đồng quản trị tại một số tổ chức, bao gồm Compass, Anaplan và Marin Software.

Leinwand bày tỏ sự nhiệt tình của mình để trở thành một phần trong tương lai của Webflow, ông nói rằng, Tương lai của sự phát triển web là Webflow và tôi muốn trở thành một phần của tương lai đó. Kinh nghiệm của Leinwand với tư cách là CTO đã cung cấp cho anh ấy một góc nhìn độc đáo về các vấn đề cộng tác mà các nhóm tiếp thị và kỹ thuật gặp phải khi tạo các trang web quan trọng đối với doanh nghiệp. Anh ấy háo hức đóng góp cho sứ mệnh của Webflow nhằm giải quyết những vấn đề này và mang khả năng của nhà phát triển đến với nhiều đối tượng hơn.

Webflow đã có sự tăng trưởng đáng kể trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong năm qua, với các công ty lớn như Dell, Discord, Dropbox, PwC và Philips chọn các giải pháp cấp doanh nghiệp của Webflow. Hơn nữa, hoạt động thương mại điện tử trên nền tảng này đã tăng gấp đôi, ngay cả khi toàn ngành đang chậm lại. Webflow đã tiếp tục giới thiệu các tính năng mới, chẳng hạn như Webflow Marketplace mới được công bố gần đây, cung cấp trải nghiệm tất cả trong một cho người dùng truy cập các sản phẩm và dịch vụ để khởi chạy và duy trì trang web của họ.

Vlad Magdalin, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Webflow, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Leinwand trong việc cân bằng giữa đổi mới và khả năng mở rộng, đảm bảo nền tảng này vẫn đáng tin cậy, nhanh chóng và an toàn khi mở rộng sự hiện diện giữa các nhóm nhỏ và doanh nghiệp lớn. Magdalin mong được cộng tác với Leinwand để tăng cường đáng kể khả năng của Webflow.

Thông báo này theo sau một loạt các cuộc hẹn điều hành gần đây tại Webflow. Vào tháng 6 năm 2022, Linda Tong, trước đây thuộc NFL và AppDynamics, đã tham gia với tư cách là COO đầu tiên của công ty. Vào tháng 5 năm 2022, Shane Murphy-Reuter trở thành CMO đầu tiên của Webflow sau những nỗ lực tiếp thị hàng đầu trước đó cho ZoomInfo để đạt được 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).

Tương tự như sứ mệnh của Webflow, nền tảng no-code mạnh mẽ của appmaster .io> AppMaster giúp người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster.io cung cấp một giải pháp toàn diện, có thể mở rộng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô để xây dựng các ứng dụng mà không mắc nợ kỹ thuật và đã được G2 công nhận là Công cụ dẫn đầu về hiệu suất và động lực cao về No-Code -Nền tảng phát triển No-Code.