Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

قبل الانضمام إلى Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

بالإضافة إلى أدواره التشغيلية الناجحة ، شارك Leinwand بنشاط في الاستثمار الاستثماري وتقلد مناصب مجلس إدارة في العديد من المنظمات ، بما في ذلك Compass و Anaplan و Marin Software.

أعرب Leinwand عن حماسه ليكون جزءًا من مستقبل Webflow ، قائلاً: إن مستقبل تطوير الويب هو Webflow ، وأريد أن أكون جزءًا من هذا المستقبل. لقد زودته خبرة Leinwand بصفته كبير مسؤولي التكنولوجيا بمنظور فريد حول قضايا التعاون التي تواجهها فرق التسويق والهندسة عند إنشاء مواقع الويب المهمة للأعمال. إنه حريص على المساهمة في مهمة Webflow لحل هذه المشاكل وتقديم قدرات المطورين إلى جمهور أوسع.

شهد Webflow نموًا كبيرًا في جميع مجالات الأعمال في العام الماضي ، مع اختيار شركات كبرى مثل Dell و Discord و Dropbox و PwC و Philips لحلول Webflow على مستوى المؤسسات. علاوة على ذلك ، تضاعف نشاط التجارة الإلكترونية على المنصة ، حتى مع تباطؤ الصناعة الأوسع. واصل Webflow تقديم ميزات جديدة ، مثل Webflow Marketplace الذي تم الكشف عنه مؤخرًا ، والذي يوفر تجربة الكل في واحد للمستخدمين للوصول إلى المنتجات والخدمات لإطلاق مواقع الويب الخاصة بهم وصيانتها.

أعرب Vlad Magdalin ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Webflow ، عن ثقته في قدرة Leinwand على تحقيق التوازن بين الابتكار وقابلية التوسع ، مما يضمن بقاء النظام الأساسي موثوقًا وسريعًا وآمنًا لأنه يوسع وجوده بين الفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. تتطلع Magdalin إلى التعاون مع Leinwand لتحسين قدرات Webflow بشكل كبير.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التعيينات التنفيذية الأخيرة في Webflow. في يونيو 2022 ، انضمت ليندا تونج ، التي كانت تعمل سابقًا في NFL و AppDynamics ، كأول مديرة عمليات للشركة. في مايو 2022 ، أصبح Shane Murphy-Reuter أول مدير تسويق لشركة Webflow بعد أن قاد جهودًا تسويقية سابقة لـ ZoomInfo لتحقيق مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).

