La plateforme de développement visuel Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Avant de rejoindre Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

En plus de ses rôles opérationnels couronnés de succès, Leinwand a été activement impliqué dans l'investissement en capital-risque et a occupé des postes au sein du conseil d'administration de plusieurs organisations, notamment Compass, Anaplan et Marin Software.

Leinwand a exprimé son enthousiasme à faire partie de l'avenir de Webflow, déclarant : L'avenir du développement Web est Webflow, et je veux faire partie de cet avenir. L'expérience de Leinwand en tant que CTO lui a fourni une perspective unique sur les problèmes de collaboration rencontrés par les équipes marketing et d'ingénierie lors de la création de sites Web critiques pour l'entreprise. Il est impatient de contribuer à la mission de Webflow pour résoudre ces problèmes et apporter les capacités de développement à un public plus large.

Webflow a connu une croissance considérable dans tous les domaines d'activité au cours de l'année écoulée, de grandes entreprises telles que Dell, Discord, Dropbox, PwC et Philips ayant choisi les solutions d'entreprise de Webflow. De plus, l'activité de commerce électronique sur la plate-forme a doublé, alors même que l'industrie au sens large a ralenti. Webflow a continué à introduire de nouvelles fonctionnalités, telles que le Webflow Marketplace récemment dévoilé, qui offre une expérience tout-en-un permettant aux utilisateurs d'accéder à des produits et services pour le lancement et la maintenance de leurs sites Web.

Vlad Magdalin, PDG et co-fondateur de Webflow, a exprimé sa confiance dans la capacité de Leinwand à équilibrer innovation et évolutivité, garantissant que la plate-forme reste fiable, rapide et sécurisée alors qu'elle étend sa présence parmi les petites équipes et les grandes entreprises. Magdalin se réjouit de collaborer avec Leinwand pour améliorer considérablement les capacités de Webflow.

Cette annonce fait suite à une série de nominations récentes à la direction de Webflow. En juin 2022, Linda Tong, anciennement de la NFL et d'AppDynamics, a rejoint l'entreprise en tant que première COO. En mai 2022, Shane Murphy-Reuter est devenu le premier CMO de Webflow après avoir précédemment dirigé les efforts de marketing de ZoomInfo pour atteindre 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuels (ARR).

