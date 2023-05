Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

ก่อนเข้าร่วม Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

นอกเหนือจากบทบาทการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว Leinwand ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการลงทุนร่วมทุนและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในหลายองค์กร รวมถึง Compass, Anaplan และ Marin Software

Leinwand แสดงความกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของ Webflow โดยระบุว่า อนาคตของการพัฒนาเว็บคือ Webflow และฉันต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตนั้น ประสบการณ์ของ Leinwand ในฐานะ CTO ช่วยให้เขามีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับปัญหาการทำงานร่วมกันที่ทีมการตลาดและวิศวกรรมต้องเผชิญเมื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เขากระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในพันธกิจของ Webflow ในการแก้ปัญหาเหล่านี้และนำความสามารถของนักพัฒนาไปสู่ผู้ชมที่กว้างขึ้น

Webflow มีประสบการณ์การเติบโตอย่างมากในทุกส่วนธุรกิจในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทใหญ่ๆ เช่น Dell, Discord, Dropbox, PwC และ Philips เลือกใช้โซลูชันระดับองค์กรของ Webflow นอกจากนี้ กิจกรรมอีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มยังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แม้ว่าอุตสาหกรรมในวงกว้างจะชะลอตัวลงก็ตาม Webflow ยังคงแนะนำคุณลักษณะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Webflow Marketplace ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมอบประสบการณ์แบบครบวงจรสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการเปิดตัวและการดูแลเว็บไซต์ของตน

Vlad Magdalin ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Webflow แสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของ Leinwand ในการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความสามารถในการปรับขยาย เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มยังคงเชื่อถือได้ รวดเร็ว และปลอดภัย ในขณะที่ขยายการแสดงตนในหมู่ทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ Magdalin ตั้งตารอที่จะร่วมมือกับ Leinwand เพื่อปรับปรุงความสามารถของ Webflow อย่างมีนัยสำคัญ

การประกาศนี้เป็นไปตามชุดการแต่งตั้งผู้บริหารล่าสุดที่ Webflow ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ลินดา ตง ซึ่งเคยเป็นสมาชิก NFL และ AppDynamics ได้เข้าร่วมเป็น COO คนแรกของบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2022 Shane Murphy-Reuter กลายเป็น CMO คนแรกของ Webflow หลังจากก่อนหน้านี้เป็นผู้นำความพยายามทางการตลาดสำหรับ ZoomInfo เพื่อให้ได้รายได้ประจำปี (ARR) 1 พันล้านดอลลาร์

