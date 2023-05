Visueel ontwikkelingsplatform Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Voordat hij bij Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Naast zijn succesvolle operationele rollen is Leinwand actief betrokken geweest bij risico-investeringen en heeft hij bestuursfuncties bekleed bij verschillende organisaties, waaronder Compass, Anaplan en Marin Software.

Leinwand sprak zijn enthousiasme uit om deel uit te maken van de toekomst van Webflow en verklaarde: De toekomst van webontwikkeling is Webflow, en ik wil deel uitmaken van die toekomst. Leinwands ervaring als CTO heeft hem een uniek perspectief gegeven op de samenwerkingsproblemen waarmee marketing- en engineeringteams te maken krijgen bij het maken van bedrijfskritische websites. Hij wil graag bijdragen aan de missie van Webflow om deze problemen op te lossen en de mogelijkheden van ontwikkelaars naar een breder publiek te brengen.

Webflow heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt in alle zakelijke gebieden, waarbij grote bedrijven zoals Dell, Discord, Dropbox, PwC en Philips kozen voor de enterprise-grade oplossingen van Webflow. Bovendien is de e-commerce-activiteit op het platform verdubbeld, ook al is de bredere industrie vertraagd. Webflow is doorgegaan met het introduceren van nieuwe functies, zoals de onlangs onthulde Webflow Marketplace, die gebruikers een alles-in-één-ervaring biedt om toegang te krijgen tot producten en diensten voor het lanceren en onderhouden van hun websites.

Vlad Magdalin, CEO en mede-oprichter van Webflow, sprak zijn vertrouwen uit in het vermogen van Leinwand om innovatie en schaalbaarheid in evenwicht te brengen, waardoor het platform betrouwbaar, snel en veilig blijft terwijl het zijn aanwezigheid onder kleine teams en grote ondernemingen uitbreidt. Magdalin kijkt uit naar de samenwerking met Leinwand om de mogelijkheden van Webflow aanzienlijk te verbeteren.

Deze aankondiging volgt op een reeks recente executive benoemingen bij Webflow. In juni 2022 trad Linda Tong, voorheen van de NFL en AppDynamics, toe als de eerste COO van het bedrijf. In mei 2022 werd Shane Murphy-Reuter de inaugurele CMO van Webflow nadat hij eerder de marketinginspanningen voor ZoomInfo had geleid om $ 1 miljard aan jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) te behalen.

Vergelijkbaar met de missie van Webflow, helpt appmaster .io> AppMaster 's krachtige platform no-code gebruikers om backend-, web- en mobiele applicaties efficiënt en kosteneffectief te creëren. appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster.io biedt een uitgebreide, schaalbare oplossing voor bedrijven van elke omvang om applicaties te bouwen zonder technische schuld, en is door G2 erkend als een High Performer en Momentum Leader in No-Code ontwikkelingsplatforms.