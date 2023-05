विजुअल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

अपनी सफल परिचालन भूमिकाओं के अलावा, लेइनवांड उद्यम निवेश में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और उन्होंने कम्पास, एनाप्लान और मारिन सॉफ्टवेयर सहित कई संगठनों में बोर्ड पदों पर कार्य किया है।

लेइनवांड ने वेबफ्लो के भविष्य का हिस्सा बनने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया और कहा, वेब विकास का भविष्य Webflow है, और मैं उस भविष्य का हिस्सा बनना चाहता हूं। सीटीओ के रूप में लीनवंड के अनुभव ने उन्हें व्यवसाय-महत्वपूर्ण वेबसाइट बनाते समय मार्केटिंग और इंजीनियरिंग टीमों द्वारा सामना किए जाने वाले सहयोग के मुद्दों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया है। वह इन समस्याओं को हल करने के लिए वेबफ्लो के मिशन में योगदान देने और डेवलपर क्षमताओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं।

पिछले एक साल में Webflow ने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में काफी वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें डेल, डिस्कोर्ड, ड्रॉपबॉक्स, पीडब्ल्यूसी और फिलिप्स जैसी प्रमुख कंपनियां वेबफ्लो के उद्यम-ग्रेड समाधान चुन रही हैं। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर ई-कॉमर्स गतिविधि दोगुनी हो गई है, भले ही व्यापक उद्योग धीमा हो गया हो। Webflow हाल ही में अनावरण किए गए Webflow मार्केटप्लेस जैसी नई सुविधाओं को पेश करना जारी रखा है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइटों को लॉन्च करने और बनाए रखने के लिए उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक-में-एक अनुभव प्रदान करता है।

Vlad Magdalin, Webflow के सीईओ और सह-संस्थापक, ने नवाचार और मापनीयता को संतुलित करने की लेइनवांड की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्लेटफ़ॉर्म विश्वसनीय, तेज़ और सुरक्षित बना रहे क्योंकि यह छोटी टीमों और बड़े उद्यमों के बीच अपनी उपस्थिति का विस्तार करता है। मैगडलिन वेबफ्लो की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए लेइनवांड के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है।

यह घोषणा Webflow में हाल की कार्यकारी नियुक्तियों की एक श्रृंखला के बाद की गई है। जून 2022 में, NFL और AppDynamics के पूर्व लिंडा टोंग, कंपनी के पहले COO के रूप में शामिल हुए। मई 2022 में, शेन मर्फी-रेउटर वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $1 बिलियन प्राप्त करने के लिए ZoomInfo के पहले प्रमुख विपणन प्रयासों के बाद Webflow का उद्घाटन CMO बन गया।

