Wizualna platforma programistyczna Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Przed dołączeniem Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Oprócz odnoszących sukcesy ról operacyjnych, Leinwand był aktywnie zaangażowany w inwestycje typu venture i zajmował stanowiska w zarządach kilku organizacji, w tym Compass, Anaplan i Marin Software.

Leinwand wyraził swój entuzjazm, aby być częścią przyszłości Webflow, stwierdzając: Przyszłością tworzenia stron internetowych jest Webflow i chcę być częścią tej przyszłości. Doświadczenie Leinwanda jako CTO pozwoliło mu spojrzeć z wyjątkowej perspektywy na problemy ze współpracą, przed którymi stają zespoły marketingowe i inżynieryjne podczas tworzenia witryn o znaczeniu biznesowym. Jest chętny do wniesienia wkładu w misję Webflow polegającą na rozwiązywaniu tych problemów i udostępnianiu możliwości programistycznych szerszemu gronu odbiorców.

W ubiegłym roku Webflow odnotował znaczny wzrost we wszystkich obszarach biznesowych, a duże firmy, takie jak Dell, Discord, Dropbox, PwC i Philips, wybrały rozwiązania Webflow klasy korporacyjnej. Co więcej, aktywność e-commerce na platformie podwoiła się, mimo że cała branża zwolniła. Webflow nadal wprowadza nowe funkcje, takie jak niedawno zaprezentowany Webflow Marketplace, który zapewnia użytkownikom kompleksową obsługę dostępu do produktów i usług w celu uruchamiania i utrzymywania ich witryn internetowych.

Vlad Magdalin, dyrektor generalny i współzałożyciel Webflow, wyraził przekonanie, że Leinwand potrafi zrównoważyć innowacyjność i skalowalność, zapewniając, że platforma pozostanie niezawodna, szybka i bezpieczna w miarę rozszerzania swojej obecności wśród małych zespołów i dużych przedsiębiorstw. Magdalin nie może się doczekać współpracy z Leinwand w celu znacznego zwiększenia możliwości Webflow.

Niniejsze ogłoszenie następuje po serii niedawnych nominacji na stanowiska kierownicze w Webflow. W czerwcu 2022 roku Linda Tong, poprzednio związana z NFL i AppDynamics, dołączyła jako pierwszy dyrektor operacyjny firmy. W maju 2022 r. Shane Murphy-Reuter został inauguracyjnym CMO Webflow po tym, jak wcześniej prowadził działania marketingowe dla ZoomInfo, aby osiągnąć 1 miliard dolarów rocznych stałych przychodów (ARR).

