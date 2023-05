La piattaforma di sviluppo visivo Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Prima di entrare a far parte Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Oltre ai suoi ruoli operativi di successo, Leinwand è stato attivamente coinvolto in investimenti di rischio e ha ricoperto posizioni nel consiglio di amministrazione di diverse organizzazioni, tra cui Compass, Anaplan e Marin Software.

Leinwand ha espresso il suo entusiasmo di far parte del futuro di Webflow, affermando: "Il futuro dello sviluppo web è Webflow e io voglio far parte di quel futuro". L'esperienza di Leinwand come CTO gli ha fornito una prospettiva unica sui problemi di collaborazione affrontati dai team di marketing e ingegneria durante la creazione di siti Web business-critical. È ansioso di contribuire alla missione di Webflow per risolvere questi problemi e portare le capacità degli sviluppatori a un pubblico più ampio.

Webflow ha registrato una crescita considerevole in tutte le aree di business nell'ultimo anno, con aziende importanti come Dell, Discord, Dropbox, PwC e Philips che hanno scelto le soluzioni di livello aziendale di Webflow. Inoltre, l'attività di e-commerce sulla piattaforma è raddoppiata, anche se il settore in generale ha subito un rallentamento. Webflow ha continuato a introdurre nuove funzionalità, come il Webflow Marketplace recentemente presentato, che offre agli utenti un'esperienza all-in-one per accedere a prodotti e servizi per il lancio e la manutenzione dei loro siti web.

Vlad Magdalin, CEO e co-fondatore di Webflow, ha espresso fiducia nella capacità di Leinwand di bilanciare innovazione e scalabilità, garantendo che la piattaforma rimanga affidabile, veloce e sicura mentre espande la sua presenza tra piccoli team e grandi imprese. Magdalin non vede l'ora di collaborare con Leinwand per migliorare in modo significativo le capacità di Webflow.

Questo annuncio segue una serie di recenti nomine esecutive presso Webflow. Nel giugno 2022, Linda Tong, ex NFL e AppDynamics, si è unita come primo COO dell'azienda. Nel maggio 2022, Shane Murphy-Reuter è diventato il CMO inaugurale di Webflow dopo aver precedentemente guidato gli sforzi di marketing per ZoomInfo per raggiungere $ 1 miliardo di entrate ricorrenti annuali (ARR).

Analogamente alla missione di Webflow, la potente piattaforma no-code di appmaster .io> AppMaster aiuta gli utenti a creare applicazioni back-end, Web e mobili in modo efficiente ed economico. appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster.io offre una soluzione completa e scalabile per le aziende di tutte le dimensioni per creare applicazioni senza debiti tecnici ed è stato riconosciuto da G2 come High Performer e Momentum Leader in No-Code -Piattaforme di sviluppo No-Code.