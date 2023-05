ビジュアル開発プラットフォームWebflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Leinwand は、経営上の成功した役割に加えて、ベンチャー投資にも積極的に関与しており、Compass、Anaplan、Marin Software などのいくつかの組織で取締役を務めてきました。

Leinwand 氏は、Webflow の将来の一部になりたいという熱意を表明し、「Web 開発の未来はWebflowであり、私もその未来の一部になりたいです。」と述べました。 Leinwand 氏は、CTO としての経験により、ビジネス クリティカルな Web サイトを作成する際にマーケティング チームとエンジニアリング チームが直面するコラボレーションの問題について、独自の視点を得ることができました。彼は、これらの問題を解決し、開発者の能力をより幅広いユーザーに提供するという Webflow の使命に貢献したいと考えています。

Webflow過去 1 年間であらゆるビジネス分野で大幅な成長を遂げ、Dell、Discord、Dropbox、PwC、Philips などの大手企業が Webflow のエンタープライズ グレードのソリューションを選択しました。さらに、業界全体が減速しているにもかかわらず、プラットフォーム上の電子商取引活動は倍増しています。 Webflow最近発表されたWebflow Marketplace などの新機能を導入し続けています。これは、ユーザーが Web サイトを立ち上げて維持するための製品やサービスにアクセスするためのオールインワン エクスペリエンスを提供します。

Webflowの CEO 兼共同創設者であるVlad Magdalin 、Leinwand がイノベーションとスケーラビリティのバランスを取る能力に自信を示し、小規模チームや大企業の間でプレゼンスを拡大する際にもプラットフォームの信頼性、高速性、安全性を確保できると述べました。 Magdalin は、Leinwand と協力して Webflow の機能を大幅に強化することを楽しみにしています。

この発表は、 Webflowにおける最近の一連の幹部人事に続くものです。 2022 年 6 月に、元 NFL と AppDynamics の Linda Tong が同社の初代 COO として加わりました。 2022 年 5 月、Shane Murphy-Reuter は、これまで ZoomInfo のマーケティング活動を率いて年間経常収益 (ARR) 10 億ドルを達成した後、Webflow の初代 CMO に就任しました。

